800 anni del Cantico delle Creature, ad Assisi inaugurazione mostra fotografica internazionale

Il 31 agosto inaugurazione dell’esposizione promossa da Comune e Frati Minori, con il prestigioso festival “Trieste Photo Days”.

Ad Assisi è tutto pronto per l’apertura della mostra fotografica internazionale dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature, scritto da Francesco d’Assisi nel 1225 e considerato il primo testo poetico della letteratura italiana. L’esposizione è promossa da Comune di Assisi e Ordine dei Frati Minori - Fondazione OFM Fraternitas e realizzata da Exhibit Around APS, cuore pulsante del prestigioso festival internazionale della fotografia “Trieste Photo Days”. Allestita Palazzo Monte Frumentario, in via San Francesco, sarà inaugurata il 31 agosto, alle ore 18.00. Il programma prevede l’introduzione di Fr. Francesco Zecca, Ordine Frati Minori, responsabile del progetto e i saluti istituzionali di Valter Stoppini, sindaco di Assisi e di Fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dell’Ordine Frati Minori della Provincia serafica di San Francesco d’Assisi di Umbra e Sardegna. Interverranno: Fr. Antonino Clemenza, Ordine Frati Minori - Pontificia Università Antonianum; Stefano Ambroset, Exhibit Around APS; Mara Zanette, Exhibit Around APS; Dario De Dominicis, fotogiornalista e fotografo documentarista. Intervento musicale di Fr. Alessandro Brustenghi, Ordine Frati Minori. Cuore dell’iniziativa è la open call lanciata da “Trieste Photo Days”, rivolta a fotografi professionisti e amatori di tutto il mondo, chiamati a raccontare con i loro scatti la propria visione del Cantico delle Creature. In oltre 6mila hanno aderito al progetto e sono più di 100 le opere selezionate tra le migliori, che fanno parte dell’esposizione. La mostra intitolata “Il Cantico delle Creature” sarà aperta dal 1° settembre 2025, Giornata per la custodia del Creato, fino al 21 dello stesso mese, nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero.

29/08/2025 11:51
Redazione
29/08/2025 11:48 | Cultura
Gualdo Tadino: rinnovata la targa che ricorda la morte del Beato Angelo
Una targa che ricorda la morte del Beato Angelo e che, apposta nell’eremo dove aveva vissuto il protettore cittadino, ve...
29/08/2025 11:14 | Costume
Gubbio, Finardi incanta Piazza Grande: un viaggio musicale tra storia, emozioni e futuro
Gubbio ha accolto l’extraterrestre della musica Eugenio Finardi nella magica cornice di Piazza Grande, gremita con 1000 ...
29/08/2025 11:08 | Attualità
Città di Castello: profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni “Gianni” Zaganelli, penalista di fama nazionale e storico collaboratore di TRG nella trasmissione "Caccia senza frontiere"
Profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni “Gianni”  Zaganelli, che oggi c’ha lasciati all’età di 89 ann...
29/08/2025 11:01 | Cultura
Gubbio, venerdi 29 Agosto alle 18 alla Sperelliana Riccardo Cucchi presenta il libro "Un altro calcio è ancora possibile"
Lo sport non può cambiare il mondo: non ci riescono nemmeno la politica e la diplomazia. Ma può inviare un forte messagg...
29/08/2025 09:36 | Cronaca
A caccia nel parco del Monte Cucco, scoperto cacciatore di frodo
Arriva con un quad all`interno del Parco Regionale del Monte Cucco - area protetta in cui la caccia è tassativamente vie...
29/08/2025 08:25 | Attualità
Gualdo Tadino: la sosta sulle strisce blu si paga con l’app “Telepass”
Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti a Gualdo Tadino è attiv...
28/08/2025 18:31 | Cronaca
Spoleto: fermato in auto con la cocaina, arrestato dai Carabinieri 25enne di origini albanesi
I Carabinieri dell`Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 23e...
28/08/2025 18:28 | Cultura
Trovata reliquia in libro antico alla Mostra di C.Castello. L'oggetto potrebbe essere attribuito a Santa Veronica Giuliani
Una reliquia che potrebbe essere attribuita a Santa Veronica Giuliani, mistica venerata a Città di Castello, è stata tro...
28/08/2025 18:17 | Politica
Dalla Regione Umbria oltre 1 milione per l'accoglienza turistica. Assessore Simona Meloni: "Si tratta di un provvedimento importante"
La Giunta regionale dell`Umbria, su proposta dell`assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha approvato la deliber...
28/08/2025 18:14 | Attualità
Nuovi fondi per i DigiPass in Umbria, in arrivo oltre 300mila euro. Oltre 27mila euro a Città di Castello, 19mila a Gubbio
Potenziare i servizi dei Punti digitale facile (DigiPass) per agevolare l`alfabetizzazione digitale dei cittadini: con q...
