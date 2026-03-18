A Cascia il Campionato nazionale di corsa campestre Csi

Torna in Umbria dopo 16 anni il traguardo del Campionato nazionale di corsa campestre del Centro sportivo italiano, evento patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Cascia. Dopo Gubbio 2010 sarà quest'anno Cascia ad ospitare la manifestazione. Sono 1.256 i finalisti iscritti, attesi dal 27 al 29 marzo nella cittadina della Santa delle cause impossibili. Venerdì 27 marzo alle 18.30 la cerimonia di apertura con la sfilata delle delegazioni da piazzale San Francesco al sagrato della Basilica di Santa Rita. Sabato 28 marzo, presso il Centro Sportivo Grand Hotel Elite, i 676 uomini e le 580 donne saranno pronti a scattare scaglionati nelle 27 categorie, ciascuna delle quali eleggerà il suo nuovo campione e la nuova campionessa 2026. Arriveranno da 12 diverse regioni italiane (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Campania, Sicilia, Piemonte) con la tuta rappresentativa di 116 società sportive diverse, rappresentando 31 Comitati territoriali italiani. I padroni di casa del Comitato umbro possono contare sulle 93 frecce nell'arco dei Comitati di Foligno (35 atleti e 24 atlete qualificati) e Perugia (34 crosser, equiripartiti per genere). La manifestazione è stata presentata con una conferenza stampa a Perugia. Per l'assessora regionale allo Sport Simona Meloni - riferisce un comunicato degli organizzatori - "questo evento rappresenta molto più di una competizione sportiva. Parlare di corsa campestre significa parlare di salute, benessere e di uno sport davvero per tutti, capace di coinvolgere ogni fascia d'età e ogni livello di preparazione. Tornare a Cascia, nell'anno francescano, con un evento come questo, ha un valore simbolico e spirituale profondo: il rapporto sano con la natura, con il territorio, con i propri limiti e con gli altri è al cuore dello sport autentico. Non è un caso che siano qui rappresentate ben 12 regioni italiane: questo ci dice quanto l'Umbria sia territorio di riferimento, capace di attrarre e di tenere insieme. Voglio ringraziare il Csi per aver scelto la nostra regione - ha aggiunto - e per aver qualificato ulteriormente questo anno speciale. La presenza di atleti da tutta Italia genera valore al territorio, al turismo e soprattutto ai valori dello sport vero. Auspichiamo che l'Umbria venga scelta anche per iniziative future di carattere sovranazionale: la nostra regione ha tutte le carte in regola per ospitare grandi eventi. La Regione c'è e sosterrà questo progetto con convinzione. E il fatto che la staffetta finale si corra nella domenica delle Palme conferisce a questa grande festa sportiva un significato ancora più importante. L'impiantistica sportiva accessibile è fondamentale: uno sport che è davvero per tutti passa anche dalle strutture che lo rendono possibile". Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, in rappresentanza della Provincia di Perugia, ha affermato che "questo è il punto di partenza. Cascia porta con sé la memoria del terremoto, una ferita ancora presente, ma porta anche una straordinaria capacità di resistenza e di rinascita. Scegliere questo territorio per correre tra la natura significa valorizzare lo sport nel suo significato più autentico, quello che unisce, che non divide, che guarda oltre i confini regionali per costruire qualcosa di collettivo. La Provincia di Perugia ha con il Csi un rapporto diretto, costruttivo e fattivo, e intende mantenerlo e rafforzarlo". "Siamo veramente onorati - ha sottolineato il sindaco di Cascia, Mario De Carolis - ancora una volta Cascia si conferma un polo attrattivo per il turismo sportivo, avendo negli anni investito, sia nel settore pubblico sia in quello privato, sugli impianti e sulle strutture ricettive. Accogliere centinaia di atleti insieme alle loro famiglie e alle loro società sportive è per noi un motivo di vanto: il nostro territorio è infatti da sempre votato all'accoglienza". Alessandro Rossi, presidente regionale Csi Umbria ha affermato che "questo risultato è il frutto di un lavoro lungo e paziente, che ha visto il movimento Csi crescere costantemente in Umbria: più atleti, più società, più comitati radicati nel territorio, più passione. Una crescita che il Csi nazionale ha saputo riconoscere e valorizzare, scegliendo l'Umbria in più occasioni negli ultimi anni per ospitare eventi di rilievo nazionale. Questo è un segnale importante, che ci incoraggia a fare ancora meglio e a continuare a investire nello sport come strumento di educazione e di comunità".

Perugia

18/03/2026 14:58

Redazione