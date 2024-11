A Corciano è arrivata la domenica della “Straquasar”

E’ arrivata la domenica della “Straquasar”, la gara podistica in programma questo 10 novembre 2024 con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso al Quasar Village di Ellera di Corciano, che anche quest’anno sarà una tappa decisiva per il Circuito tosco-umbro Avis che era iniziato lo scorso 3 marzo a Pian del Lago di Monteriggioni, per concludersi il 29 dicembre con la gara sulle Strade del Vino e dell’Arte a Brufa. Sinora si sono disputate anche altre tappe in Umbria e in Toscana: ovvero la Strasimeno in tutte le sue distanze, la Camminata del Donatore a Foiano della Chiana, l’Ecogiro al Lago di Montepulciano, la Torrita by night a Torrita di Siena, la Giogo Run a Magione, il Giro del Lago di Chiusi, la Montagnanata a Montagnano, la Montepulciano Run, la Maratina di San Martino a Fabro. La penultima tappa sarà a Certaldo il 22 dicembre con la Decamerun. La Straquasar si propone quest’anno con un tracciato rinnovato nella sua parte centrale, addentrandosi nella campagna di Solomeo e toccando la stessa frazione, reso più agevole attraverso le variazioni decise dagli organizzatori, garantendo un maggior impatto naturale con il territorio. La gara sarà ancora sulla distanza di quasi 11 chilometri e ad organizzarla è il Quasar Village insieme alle società l'Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il supporto di Protezione Civile di Corciano e Archi's Comunicazione, che si propongono insieme di far vivere una giornata di sport nel territorio all'insegna della corsa. Sotto l'egida della Fidal Umbria e dell'Endas, a collaborare c’è anche l'associazione L'Unanuova, insieme alla locale Amministrazione Comunale. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Le iscrizioni sono possibili anche la mattina stessa della gara, sino alle 9.30. E' garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste (due in più dello scorso anno) con “Gift Card” liberamente spendibili presso tutte le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società. La novità di quest’anno è la Country Walk, camminata di 8 km che partirà alle ore 9.30, ricalcando solo in parte il tracciato della gara stessa.

08/11/2024 12:42

