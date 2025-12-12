A Gualdo Tadino in scena La scommessa. Dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi

Martedì 16 dicembre alle 20.45 la Stagione 25/26 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospita lo spettacolo La scommessa. Dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi; un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti, giocando con i toni della commedia brillante per raccontare, con ironia, fragilità e illusioni dei nostri tempi. In scena lo stesso autore – anche regista – insieme a Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari.

La scommessa è un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti. Enrico è un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere. Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. I due appartengono a classi sociali differenti, Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità. Enrico ogni tanto si chiede come fa Chiara, la moglie di Michele, a stare ancora con lui, nonostante la situazione rovinosa in cui l’uomo ha precipitato la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio: Chiara infatti è una donna bella e piena di qualità, che ha un problema: molti anni addietro si è innamorata di Michele e non le è ancora passata. La coppia ha una figlia che è andata via presto da casa, non sopportando i comportamenti del padre, con il quale non vuole più neanche parlare. Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele, viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, azzardo nel quale viene coinvolta Chiara: il Nostro scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie. Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (e anche l’amico, suo complice), a una resa dei conti che condurrà a un finale sorprendente.

Info e biglietti

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it

