A Gualdo Tadino in scena La scommessa. Dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi

Martedì 16 dicembre alle 20.45 al Teatro Don Bosco

Martedì 16 dicembre alle 20.45 la Stagione 25/26 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospita lo spettacolo La scommessa. Dramma ridicolo in due atti di Emanuele Barresi; un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti, giocando con i toni della commedia brillante per raccontare, con ironia, fragilità e illusioni dei nostri tempi. In scena lo stesso autore – anche regista – insieme a Gaia De Laurentiis e Fabio Ferrari.

La scommessa è un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti. Enrico è un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere. Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. I due appartengono a classi sociali differenti, Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità. Enrico ogni tanto si chiede come fa Chiara, la moglie di Michele, a stare ancora con lui, nonostante la situazione rovinosa in cui l’uomo ha precipitato la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio: Chiara infatti è una donna bella e piena di qualità, che ha un problema: molti anni addietro si è innamorata di Michele e non le è ancora passata. La coppia ha una figlia che è andata via presto da casa, non sopportando i comportamenti del padre, con il quale non vuole più neanche parlare. Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele, viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, azzardo nel quale viene coinvolta Chiara: il Nostro scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie. Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (e anche l’amico, suo complice), a una resa dei conti che condurrà a un finale sorprendente.

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it

Gubbio/Gualdo Tadino
12/12/2025 10:35
Redazione
