Skin ADV

Ai domiciliari per stalking a un'altra donna evade e finisce in carcere

Rintracciata dalla polizia in un locale di Ponte San Giovanni.

Agli arresti domiciliari da pochi giorni per atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti di un'altra donna, è stata rintracciata dalla polizia fuori dalla propria abitazione, in un locale di Ponte San Giovanni: per questo nei confronti di una 42enne il gip del tribunale di Perugia ha disposto l'aggravamento della misura cautelare e la custodia in carcere. Secondo quanto ricostruito in una nota della Procura la donna, a partire dal 2023, avrebbe tenuto nei confronti della persona offesa reiterate condotte minacciose e moleste, anche attraverso telefonate, messaggi, pedinamenti e aggressioni fisiche, alcune delle quali avvenute alla presenza di minori. Comportamenti che avrebbero determinato nella vittima un perdurante stato di ansia e paura, inducendola a modificare le proprie abitudini di vita. La violazione dei domiciliari è emersa in seguito all'intervento degli agenti della Polizia stradale per il Lazio e l'Umbria - sezione di Perugia che, dopo una segnalazione, hanno rintracciato la quarantaduenne all'esterno di un esercizio pubblico a Ponte San Giovanni. Gli agenti hanno accertato che si era arbitrariamente allontanata dalla propria abitazione. Al momento del controllo, riferisce la Procura, la donna era in evidente stato di alterazione alcolica e stava consumando bevande all'interno di un locale. Al termine degli accertamenti è stata riaccompagnata nella propria abitazione e denunciata alla Procura per evasione. Considerata la gravità della condotta, avvenuta a pochi giorni dall'applicazione della misura, e ritenuti i domiciliari non più idonei a garantire il rispetto delle prescrizioni, il gip, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Perugia
23/07/2026 11:04
Redazione
22/07/2026 18:52 | Cronaca
Gubbio: soccorso dai vigili del fuoco giovane scout caduto da un albero
Un ragazzo adolescente, appartenente a un gruppo scout è stato soccorso oggi pomeriggio dai vigili del fuoco del distacc...
Leggi
22/07/2026 16:58 | Sport
Mariani all’esordio su Ferrari e nel Tricolore GT Sprint al Mugello
Dopo la sua prima annata in Gran Turismo lo scorso anno, Lorenzo Mariani può finalmente inaugurare il suo 2026 da corsa ...
Leggi
22/07/2026 16:26 | Sport
Black Angels: dal 5 agosto si torna a sudare
E’ iniziato il conto alla rovescia: sta per partire la nuova stagione sportiva delle Black Angels Perugia Volley. Stefan...
Leggi
22/07/2026 16:03 | Attualità
L'ospedale di Terni prosegue il percorso di riduzione delle liste di attesa
L`Azienda ospedaliera di Terni prosegue il percorso di rafforzamento delle attività finalizzate alla riduzione delle lis...
Leggi
22/07/2026 14:23 | Politica
Presentato il Programma regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere
È stato presentato, presso il Salone d`Onore di Palazzo Donini, il Programma regionale di prevenzione e contrasto alla v...
Leggi
22/07/2026 13:53 | Cultura
A San Giustino va in scena Experimenta 11: la nuova onda del jazz italiano
Dopo aver doppiato il traguardo delle prime dieci edizioni, Experimenta prosegue la sua rotta con la stessa vocazione ch...
Leggi
22/07/2026 12:37 | Attualità
Gubbio: un nuovo defibrillatore in Piazza Grande
Un nuovo defibrillatore semiautomatico è stato installato in Piazza Grande, uno dei luoghi simbolo della città e tra i p...
Leggi
22/07/2026 12:27 | Attualità
Forte maltempo su Gualdo Tadino e il Comune avvia la ricognizione dei danni
A seguito dell’eccezionale e violento evento temporalesco che ha colpito il territorio comunale di Gualdo Tadino nella n...
Leggi
22/07/2026 12:14 | Cronaca
Terni: minaccia di gettarsi da ottavo piano con la figlia di 11 mesi ma viene bloccato
Con in braccio la figlia di 11 mesi ha minacciato di gettarsi da un balcone all`ottavo piano di un palazzo di Terni vene...
Leggi
22/07/2026 12:00 | Cultura
Assisi: al Cortile di Francesco sinergie e relazioni al servizio della vita
Dall`europarlamentare Nicola Zingaretti al medico Franco Berrino, passando per il giornalista e scrittore Gabriele Romag...
Leggi
Utenti online:      606


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv