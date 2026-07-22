Mariani all’esordio su Ferrari e nel Tricolore GT Sprint al Mugello

Dopo la sua prima annata in Gran Turismo lo scorso anno, Lorenzo Mariani può finalmente inaugurare il suo 2026 da corsa e il suo esordio stagionale porta ulteriori grandi sfide e importanti novità. Il pilota eugubino classe 1999 “salta” sulla Ferrari 296 Challenge e marcherà la sua prima volta al volante di una vettura del Cavallino al Mugello Circuit in occasione del terzo round del Campionato Italiano GT Sprint in programma nel weekend del 26 luglio. Esordio nell’esordio, Mariani marcherà anche la sua prima presenza in assoluto in una prova della massima serie tricolore.

Su uno dei circuiti più esaltanti, tecnici e allo stesso tempo temuti al mondo, il driver umbro si schiera al via della Ferrari preparata dal team MRNC12, guidato dal team principal e pilota Giammarco Marzialetti. Nelle scorse settimane la squadra di Civitanova Marche ha permesso a Mariani di effettuare due test in pista, al Misano World Circuit e proprio al Mugello. Per il weekend di gara sul tracciato toscano, ora il team lo affianca in equipaggio a Emiliano Pierantoni, gentleman driver abruzzese classe 1978 una volta a podio (a Vallelunga) nelle 4 gare disputate finora quest’anno. Mariani-Pierantoni disputeranno le due gare della categoria GT Cup iscritti nella classe Am.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/07/2026 16:58

Redazione