Ad Assisi mostra di foto dedicata al Cantico delle Creature

Ad Assisi è tutto pronto per l'apertura della mostra fotografica internazionale dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature, scritto da Francesco d'Assisi nel 1225 e considerato il primo testo poetico della letteratura italiana. L'esposizione è promossa da Comune e Ordine dei frati minori - Fondazione OFM Fraternitas e realizzata da Exhibit Around Aps, cuore pulsante del prestigioso festival internazionale della fotografia "Trieste photo days". Allestita Palazzo Monte Frumentario, in via San Francesco, sarà inaugurata il 31 agosto, alle 18. Il programma prevede l'introduzione di Francesco Zecca, Ordine Frati Minori, responsabile del progetto e i saluti istituzionali di Valter Stoppini, sindaco di Assisi e di Francesco Piloni, ministro provinciale dell'Ordine Frati Minori della Provincia serafica di San Francesco d'Assisi di Umbra e Sardegna. Cuore dell'iniziativa - sottolinea il Comune di Assisi - è la open call lanciata da "Trieste photo days", rivolta a fotografi professionisti e amatori di tutto il mondo, chiamati a raccontare con i loro scatti la propria visione del Cantico delle Creature. In oltre 6 mila hanno aderito al progetto e sono più di 100 le opere selezionate tra le migliori, che fanno parte dell'esposizione. La mostra intitolata "Il Cantico delle Creature" sarà aperta dal primo settembre, Giornata per la custodia del Creato, fino al 21 dello stesso mese, dalle 10 alle 18. Ingresso libero

Gubbio/Gualdo Tadino

29/08/2025 11:51

Redazione