Aggredisce il marito e la figlia chiede aiuto, donna arrestata a Perugia

Ha chiamato il 112 chiedendo aiuto perché la madre, di 46 anni, stava colpendo con schiaffi, calci e pugni il marito settantaquattrenne e quando i carabinieri sono arrivati hanno arrestato la donna per maltrattamenti in famiglia. E' successo a Perugia. A intervenire sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo umbro, con l'ausilio della squadra di intervento operativo del sesto battaglione mobile "Toscana". Dopo la chiamata al numero unico di emergenze da parte della figlia della coppia, i militari si sono recati presso la loro abitazione. L'attività investigativa svolta ha permesso di raccogliere - riferisce l'Arma - "gravi elementi probatori" utili per procedere all'arresto della donna è stata rinchiusa nel carcere di Perugia - Capanne. L'uomo è stato invece medicato con una prognosi di cinque giorni. "L'evento - sottolineano i carabinieri nella loro nota - costituisce l'ulteriore occasione per suggerire alle potenziali vittime o testimoni di segnalare tempestivamente alla forze dell'ordine-Autorità giudiziaria episodi simili, così da consentire di mettere in campo le necessarie e immediate misure predisposte nella lotta alla violenza di genere, per ricevere aiuto e protezione".

Perugia

28/07/2026 09:55

Redazione