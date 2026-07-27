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Torna il caldo, domani bollino giallo in 20 città e rosso a Campobasso

Secondo il bollettino del ministero della Salute mercoledì bollino verde in una sola città.

Dopo la pausa degli ultimi giorni, tornano ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli in base all'aggiornamento del ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud. Mentre Campobasso sarà l'unica, per ora, con allerta rosso per l'afa. Oggi le temperature restano lontane dal caldo torrido dei giorni scorsi: prevalgono i bollini verdi, con 10 città in giallo (Bari, Catania, Civitavecchia, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma), solo due in arancione (Palermo e Campobasso) e nessuna in rosso. Domani la situazione cambia: i bollini gialli raddoppiano balzando a 20 (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Viterbo). Nelle città di Messina e Rieti diventano arancioni, colore che indica condizioni di rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani, bambini e fragili. Campobasso passa a rosso, colore che indica un rischio potenziale anche per le persone sane. Scendono a tre le città da bollino verde, ovvero Cagliari Venezia e Verona. Peggiora ancora mercoledì 29 luglio quando di bollino verde ne resta solo uno, a Cagliari. I bollini gialli scendono a 15, mentre gli arancioni salgono a 10 (Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo). Campobasso sarà ancora l'unica città con bollino rosso.

Perugia
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