Al Ministero della Cultura la presentazione di "Gubbio è Natale" e del testimonial che accenderà l'Albero dei record

Sarà il Ministero della Cultura ad ospitare la Conferenza Stampa di presentazione di “Gubbio è Natale” e dell'accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo. All'evento prenderanno parte il ministro Alessandro Giuli; Vittorio Fiorucci, Sindaco di Gubbio; Paola Salciarini, Assessore alla Cultura e al Turismo; Don Mirko Orsini, Vicario Generale Diocesi di Gubbio; Simone Pierotti, Presidente del Comitato Albero di Natale più Grande del Mondo e Fabio Vagnarelli, Direttore artistico dello spettacolo di accensione dell’Albero. Nel corso della conferenza verranno illustrate le proposte natalizie del Comune di Gubbio in questo 2025 e verrà comunicato il testimonial dell'Albero di Natale più grande del mondo, ovvero chi accenderà la sagoma luminosa più famosa del Natale. L'appuntamento è fissato a giovedì 6 Novembre alle ore 15 nella Sala Spadolini.

Gubbio/Gualdo Tadino

04/11/2025 12:12

Redazione