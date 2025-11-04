Skin ADV

Al Ministero della Cultura la presentazione di "Gubbio è Natale" e del testimonial che accenderà l'Albero dei record

Sarà il Ministero della Cultura ad ospitare la Conferenza Stampa di presentazione di “Gubbio è Natale” e dell'accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo. All'evento prenderanno parte il ministro Alessandro Giuli; Vittorio Fiorucci, Sindaco di Gubbio; Paola Salciarini, Assessore alla Cultura e al Turismo; Don Mirko Orsini, Vicario Generale Diocesi di Gubbio; Simone Pierotti, Presidente del Comitato Albero di Natale più Grande del Mondo e Fabio Vagnarelli, Direttore artistico dello spettacolo di accensione dell’Albero. Nel corso della conferenza verranno illustrate le proposte natalizie del Comune di Gubbio in questo 2025 e verrà comunicato il testimonial dell'Albero di Natale più grande del mondo, ovvero chi accenderà la sagoma luminosa più famosa del Natale. L'appuntamento è fissato a giovedì 6 Novembre alle ore 15 nella Sala Spadolini.

 

Gubbio/Gualdo Tadino
04/11/2025 12:12
Redazione
04/11/2025 12:02 | Attualità
Gubbio celebra il 4 novembre. Corone ai monumenti ai Caduti e tradizionale corteo per le vie della città
È iniziato con l`omaggio in Piazza Quaranta Martiri, il “Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in ricordo d...
Leggi
03/11/2025 16:20 | Cultura
Gubbio commemora la fine della Prima Guerra Mondiale
Domani, martedì 4 novembre 2025, la Città di Gubbio commemora la fine della Prima Guerra Mondiale e rende omaggio a tutt...
Leggi
03/11/2025 15:49 | Attualità
Foligno: doppio taglio del nastro per il nuovo “Marconi” e il “Laboratorio Misure”
Doppio taglio del nastro questa mattina a Foligno dove, alla presenza delle massime autorità civili, si è proceduto all`...
Leggi
03/11/2025 15:13 | Sport
Il podismo umbro ricorda Eros Bastianini
A poco più di due anni dalla sua scomparsa, sarà ricordato domenica 9 novembre Eros Bastianini, l’atleta della Podistica...
Leggi
03/11/2025 14:19 | Sport
Black Angels: l’imperativo è ripartire
Un giorno libero per smaltire le tossine del k.o. di Firenze maturato nella giornata di domenica 2 novembre con un 3 a 0...
Leggi
03/11/2025 13:56 | Politica
Assisi, riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Si è riunito stamattina il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi, organo partecipativo dei giovani che frequentano le...
Leggi
03/11/2025 13:56 | Costume
Domenica 16 Novembre a Gubbio l'evento solidale "Derby del Cuore: Insieme per Rachele" promosso da Milan e Inter Club eugubini. In programma partita, pranzo di beneficenza e talk con i giornalisti Luca Serafini e Fabrizio Biasin
In campo tra colori rossoneri e nerazzurri per tifare tutti insieme rachele. Il Milan Club Gubbio Rossonera e l`Inter Cl...
Leggi
03/11/2025 13:55 | Attualità
All'Aeroporto dell'Umbria a ottobre 57.862 passeggeri
I dati di traffico del mese di ottobre all`Aeroporto internazionale dell`Umbria "San Francesco d`Assisi" confermano l`an...
Leggi
03/11/2025 13:31 | Cronaca
Perugia: tenta di strangolare la madre, arrestata donna di 39 anni
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una ...
Leggi
03/11/2025 13:29 | Sport
Judo Kodokan Gubbio: pioggia di medaglie tra Massa Martana e Senigallia. Malika Zitouni, Alessio Panfili e Marco Regni qualificati per la Finale del Campionato Italiani Esordienti ad Ostia
6 atleti del Judo Kodokan Gubbio guidati dal maestro Dario Dionisi e dalla presidente dell`associazione Roberta Moscetti...
Leggi
Utenti online:      519


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv