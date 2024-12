Al via “Natale a Spello 2024”, un’atmosfera magica per le festività

Prende il via “Natale a Spello 2024” che trasformerà la città in una scenografia incantata tra tradizione e spiritualità, ricca di eventi e momenti di condivisione. Da domenica 8 dicembre e fino al 6 gennaio, Spello si veste di luci, colori e suoni, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza unica tra arte, cultura e lo spirito del Natale. Il programma, promosso dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Spello e le Associazioni locali, propone concerti, mostre, spettacoli, attività per bambini, visite guidate che animeranno ogni angolo del borgo con eventi ispirati alle tradizioni locali e alle celebrazioni più attese dell’anno. “ “Il Natale a Spello” è volto a ricostruire e consolidare quelle relazioni sociali messe a rischio dalle complessità del mondo odierno –afferma il vice sindaco e assessore con delega alla cultura David Pieroni -. Il cartellone degli eventi, dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, muove la sua proposta tra tradizione e spiritualità, mettendo al centro il Natale dei bambini e non tralasciando uno sguardo originale rivolto all’anima della Città con la sua storia, la sua memoria e la sua cultura, accogliendo le sensibilità ed i gusti di diverse generazioni in un confronto conoscitivo presupposto irrinunciabile di ogni Comunità”. Si inizia il giorno della Festa dell’Immacolata alle ore 18 in Piazza della Repubblica; l’accensione delle luminarie segnerà l'inizio delle celebrazioni natalizie che saranno rese più speciali da una serie di concerti che accompagneranno la cittadinanza nelle festività. Gli eventi musicali si terranno in diverse location suggestive, offrendo un repertorio che spazia dalle tradizionali melodie natalizie a brani classici. Il primo, “Winter Serenade”, si svolgerà l’8 dicembre in Piazza della Repubblica e sarà promosso dall’Associazione Cambio Festival; gli studenti dell’Istituto comprensivo “G. Ferraris” di Spello saranno i protagonisti degli appuntamenti musicali del 18 dicembre alle ore 16.30 al Centro polivalente di Ca’ Rapillo e di venerdì 20 dicembre alle ore 15 in Piazza della Repubblica. Il Coro della Filarmonica Properzio si esibirà invece il 22 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di San Severino, mentre la Filarmonica Properzio eseguirà l’atteso concerto del 1 gennaio che si svolgerà al centro polivalente di Ca’ Rapillo. Nella Chiesa di Sant’Andrea, il 23 dicembre alle ore 21, AdCantus Ensemble Vocale diretto dal maestro Francesco Corrias, propone il concerto “Christmas Carols”; sarà invece dedicata a Puccini, in occasione del 100° anniversario dalla sua morte, il concerto dell’Associazione Fabrica Harmonica- Festival Federico Cesi del 29 dicembre alle ore 21 al Teatro Subasio che, il 5 gennaio 2025 alle ore 22, ospiterà anche il concerto di musica elettronica del gruppo “Soft as snow”, organizzato dall’Associazione Fuori post. Torna anche in questa edizione SPELLO SPLENDENS, il Festival per scoprire la magia degli antichi suoni della festa del Natale con zampogne, ciaramelle e cornamuse: dal 20 dicembre al 6 gennaio, nei luoghi significativi della città, come l’Auditorium del Centro Studi “Aldolfo Broegg”, il Teatro Subasio, il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Andrea e nel centro storico, il festival propone concerti di musica medievale e tradizionale dove i protagonisti indiscussi sono le musiche e gli antichi strumenti tradizionalmente legati al Natale. Spello Splendens, giunto alla quindicesima edizione, è promosso dal Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg”, curato dall’Associazione Musicale Micrologus in collaborazione con il Comune di Spello e con la direzione artistica di Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo. Il 12 dicembre alle ore 18 la Sala dell’Editto del Palazzo comunale ospiterà l’iniziativa "I protagonisti e i luoghi della tutela in Umbria. Umberto Gnoli e Spello" promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ed organizzata in collaborazione con l’Associazione CrhackLab di Foligno con specifico finanziamento del Ministero della Cultura. Gli eventi natalizi saranno l’occasione anche per celebrare la restituzione alla comunità di un antico affresco proveniente dalla Chiesa di Santa Maria in Paterno, che il 15 dicembre alle ore 16 sarà collocato nella Pinacoteca Civica e Diocesana. Dal 7 dicembre al 7 gennaio sarà allestito a Collepino “Un Albero sostenibile” nell’ambito del progetto ALBERIcicliamo promosso dal Circolo culturale San Silvestro di Collepino. Si segnalano inoltre per i più piccoli “Natale al Museo” con laboratori didattici per i bambini a partire dai 4 anni che si svolgeranno il 15, il 22 e il 4 gennaio alle ore 15.30 alla Villa dei Mosaici; il 14 dicembre alle ore 10.30 nella Biblioteca “G.Prampolini” un appuntamento con i più piccoli promosso dai volontari di Nati per Leggere di Spello in collaborazione con “Le Macchine Celibi”. Sempre il 14 dicembre alle ore 11.00 nella Sala dell’Editto sarà presentato il “Calendario Infiorate 2025” a cura dell’Associazione Infiorate di Spello e nel pomeriggio a partire dalle 14.30 si svolgerà la IV edizione dell’ “Agrisfilata – A cena con Babbo Natale” promosso dal Gruppo Ricreativo Santa Luciola. Al Teatro Subasio il 20 dicembre alle ore 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Un racconto di Natale” a cura di Fontemaggiore e Associazione Musicale Micrologus. Il 21 dicembre nelle Sale espositive del Palazzo comunale sarà possibile ammirare la mostra dedicata a “Francesco Bocchini detto Checco” curata dal Comune insieme ai cittadini e, nei locali di Sant’Andrea, l’A.N.P.I. di Spello e la Pro Loco, allestiranno dal 3 al 12 gennaio una mostra dedicata alla scienza e fantascienza. Da non perdere fino al 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con la XXIV edizione di “Spello in presepe – La via dei Presepi”, per un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta della magia del Natale nei vicoli più affascinanti della città. In via Arco di Augusto, con la collaborazione dei residenti della zona sarà allestito il “Vicolo dei fiori che parlano”, un’esperienza unica che invierà i visitatori che lo percorreranno a farsi trasportare dalla magia del Natale. Nel suggestivo scenario delle Torri di Properzio il 29 dicembre e il 5 gennaio sarà allestito il Presepe vivente a cura dell’Associazione Ombrikos; il 28 dicembre in via Seminario vecchio un appuntamento con la storia della città, con un evento che aprirà alla popolazione l’antico oratorio di santa Maria della Misericordia, svelando vicende e tesori custoditi nel cuore della Rocca Baglioni. Durante gli eventi natalizi aprirà le sue porte anche il Museo Emilio Greco, al secondo piano del Palazzo comunale, nei giorni 22, 27, 28, 29 dicembre.

Foligno/Spoleto

04/12/2024 13:50

Redazione