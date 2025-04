Alessandro Nicastro nuovo direttore sanitario Usl Umbria 1. Succede al dottor Sicilia

Il dottor Ottavio Alessandro Nicastro ( nella foto a sinistra ) è il nuovo direttore sanitario dell'Usl Umbria 1. Sostituirà il dottor Luigi Sicilia, direttore del Distretto della Media Valle del Tevere e responsabile della struttura di Sicurezza aziendale, che stava ricoprendo il ruolo come facente funzione, a cui va il ringraziamento della direzione aziendale per l’impegno profuso e il lavoro svolto. Nicastro, che prenderà servizio da lunedì 14 aprile, ha ricevuto il benvenuto del direttore generale dottor Emanuele Ciotti e di quello amministrativo dottor Enrico Martelli, che lo hanno accolto già nella giornata di martedì 1 aprile presso gli uffici di via Guerra a Perugia.

Per Ottavio Alessandro Nicastro, medico di Sanità Pubblica, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, si tratta anche di un ritorno in città, dove ha conseguito il suo primo master in Educazione sanitaria presso l’Università degli Studi di Perugia, a cui hanno fatto seguito quelli in Epidemiologia, Sicurezza dei pazienti e Funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari.

Prima di approdare in Umbria, è stato direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. In precedenza, ha operato presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di tematiche relative alla Qualità e all’accreditamento, e successivamente presso il Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, dove ha diretto il Centro regionale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario.

A livello nazionale, coordina la Sub Area Rischio Clinico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed è stato componente dell’Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). È stato anche componente del gruppo di lavoro Prevenzione e controllo delle infezioni istituito dall’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Perugia

01/04/2025 14:56

Redazione