Ambroglini rilancia le Black Angels: “Il girone di ritorno può cambiare tutto”

Il Direttore Sportivo delle Black Angels non teme la classifica ma la fragilità nei momenti decisivi. Squadra al lavoro per preparare la sfida di Chieri.

La Bartoccini MC Restauri Perugia guarda avanti con lucidità, consapevole delle difficoltà dell’ultimo periodo ma anche delle potenzialità di una squadra che, secondo il Direttore Sportivo Remo Ambroglini, ha tutte le carte in regola per rialzarsi. Il DS analizza senza giri di parole il momento delle Black Angels, reduci da prove altalenanti che hanno lasciato qualche punto di troppo per strada. “Diciamo che abbiamo toppato la partita con San Giovanni in Marignano e quella sconfitta ci ha tolto delle sicurezze – spiega Ambroglini –. Non sono affatto preoccupato per la classifica, perché la situazione è ancora facilmente recuperabile con tutto il girone di ritorno da disputare. Mi preoccupa invece una certa fragilità della squadra, che si è vista soprattutto negli scontri diretti. Un esempio ne è anche la partita con Busto Arsizio: abbiamo giocato bene per tre set, poi siamo crollati completamente nel quarto. Dobbiamo ritrovare solidità nel rendimento e continuità all’interno della partita stessa. La nostra squadra ha le qualità per uscire da questo momento”. Mercato aperto, ma non semplice. Ambroglini conferma che la società è vigile sulle possibili opportunità di mercato, in linea con quanto dichiarato di recente anche dal Presidente Antonio Bartoccini. “La società è molto attenta a ciò che succede sul mercato. Avevo detto che ci sarebbero state giocatrici scontente, col ‘mal di pancia’, pronte a cambiare maglia: la cosa si sta effettivamente verificando. Però va chiarito un punto: non è semplice operare in entrata. Perché per completare un innesto devono essere d’accordo tutte e tre le parti coinvolte: noi, la ragazza e la società con cui ha il contratto. Solo con l’incastro di questa triplice volontà si può procedere. C’è comunque la volontà del club di integrare il roster”. Intanto la squadra continua a lavorare con intensità in vista della difficile trasferta di domenica 7 dicembre sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (fischio d’inizio alle ore 17.00 con diretta streaming su Volleyball World TV). Nella giornata di giovedì 4 dicembre le Black Angels si alleneranno presso il palazzetto di San Marco, con il Pala Barton Energy occupato per il concerto di Antonello Venditti, svolgendo prima una seduta di tecnica individuale e poi un allenamento di gruppo. Venerdì 5 dicembre sarà una giornata particolarmente intensa: sala pesi al mattino, a seguire sessione video, quindi di nuovo lavoro tecnico-tattico sul taraflex di San Marco. Sabato 6 dicembre nuovo allenamento mattutino sempre a San Marco, poi pranzo di squadra e partenza verso Chieri. Domenica mattina spazio ancora a sala video e rifinitura, prima del match delle 17.00 che chiuderà il percorso di preparazione. Una settimana fitta, per rimettere solidità al centro del gioco e presentarsi alla sfida in Piemonte con la determinazione che il DS Ambroglini chiede e di cui la Bartoccini MC Restauri Perugia ha bisogno per ripartire.

Perugia
04/12/2025 14:04
Redazione
