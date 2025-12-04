Skin ADV

L'apertura dei festeggiamenti del Natale presso la Basilica di San Francesco in Assisi

Lunedì 8 dicembre a partire dalle 16 le celebrazioni in chiesa inferiore, poi l’accensione dell’albero e della videoproiezione e la benedizione del presepe.

Lunedì 8 dicembre si terrà la tradizionale apertura dei festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco in Assisi. Alle 16, fra Alfio Nucci, OFMConv, Assistente della Milizia dell’Immacolata, presiederà la preghiera del Santo Rosario, al termine della quale si terrà la consacrazione all’Immacolata dei nuovi militi. Subito dopo, alle 17, Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri e delegato dei Vescovi d’Abruzzo, regione che quest’anno ha offerto l’olio per la Lampada di San Francesco, presiederà la celebrazione eucaristica solenne animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazza inferiore l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. Questo momento sarà animato dal coro delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria Sant'Antonio - Istituto Comprensivo "Assisi 1". L’accensione dell’albero e della video proiezione con l’inaugurazione del presepe - previste alle 18.30 - verranno trasmesse in diretta anche su Rai1 durante il programma Vita in Diretta condotto da Alberto Matano. «Come da tradizione - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento -, la regione che dona l’olio per la lampada che arde davanti alla tomba di san Francesco diventa protagonista anche a Natale presso la Basilica di San Francesco, condividendo con noi due tesori preziosi: uno artistico, il presepe, e uno naturale, l’albero di Natale. Quest’anno l’Abruzzo, già distintosi per la sua generosità a ottobre, si conferma straordinario con il presepe monumentale in ceramica di Castelli (TE) e un maestoso cedro di 13 metri proveniente dall’Aquila. Queste meraviglie rappresentano non solo la ricchezza della terra e della creatività delle genti d’Abruzzo, ma anche il loro spirito di generosità e condivisione. Così, anche a Natale, l’Abruzzo sarà presente ad Assisi, portando gioia a tutti noi e ai numerosi pellegrini che visiteranno la città in questo periodo. Grazie!» L’albero posto in Piazza inferiore è un Cedrus atlantica glauca o cedro dell'Atlante glauco (tagliato previa autorizzazione, dunque non ha comportato danni all'ambiente né al patrimonio arboreo locale) proveniente dal territorio del Comune dell'Aquila, è alto circa 13 metri ed è stato donato al Comune dell’Aquila dall'azienda cittadina "Cordeschi giardinaggio". L'albero è stato trasportato, in spirito di collaborazione tra Istituzioni, dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila. Anche quest’anno vi è legata un’importante iniziativa di carità: le palline che lo addobbano portano infatti il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno. Il Presepe Monumentale è un’opera realizzata tra il 1965 e il 1975 dai docenti e dagli allievi del Liceo Artistico Statale “F.A. Grue” di Castelli, per iniziativa del direttore Serafino Mattucci e con la guida dei docenti Gianfranco Trucchia e Roberto Bentini. Il presepe è composto da statue di argilla refrattaria, modellate con la sapienza della maestranza artigianale abruzzese e lo spirito innovativo di un laboratorio creativo che ha fatto la storia della ceramica castellana. Per il presepe si ringraziano anche ANCE Abruzzo e Consorzio ISEA. La videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica raffigura il “Presepe di Greccio” di Sieger Köder. L’opera si inserisce in un percorso composto da celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città di Assisi. Un progetto originale e immersivo, che vuole lanciare al mondo un messaggio potente di speranza e bellezza in vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco del 2026. La videoproiezione è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi. Al momento dell’inaugurazione seguiranno i discorsi istituzionali. Tra gli interventi in programma ci sono quelli dell’Assessore alla cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, per l’occasione delegato del Presidente Marco Marsilio, di Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, delegata del Sindaco Pierluigi Biondi, e di Enrico Ricci, Presidente di ANCE Abruzzo. Sarà presente una delegazione degli studenti del Liceo abruzzese “F. A. Grue” di Castelli (TE) accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Falconi.

Assisi/Bastia
04/12/2025 10:48
Redazione
04/12/2025 10:50 | Cultura
Vigili del fuoco in festa per la patrona Santa Barbara
Come ogni 4 dicembre, anche oggi si celebra Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco. Una giornata che è occasione per...
Leggi
04/12/2025 10:29 | Attualità
Nuovo picco di traffico: il 2025 porta l’aeroporto dell’Umbria per la prima volta oltre i 600 mila passeggeri annui
Dopo mesi di crescita ininterrotta, il dato di novembre – che ha visto transitare 26.934 passeggeri – consente all’Aerop...
Leggi
04/12/2025 10:27 | Cultura
Cantiano: riapre la chiesa di San Nicolò dopo i restauri post-alluvione
Cantiano si prepara a vivere un giorno atteso e carico di emozione: sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:15, la chiesa di...
Leggi
04/12/2025 09:50 | Costume
Gubbio: Famiglia dei ceraioli di San Giorgio, presentazione del “Calendario Ceraiolo 2026”
Verrà presentato domenica 14 dicembre a Gubbio presso la Taverna di San Giorgio in via Cristini, 7, il “Calendario Cerai...
Leggi
04/12/2025 09:16 | Attualità
“Il futuro ha un cuore antico”: al Polo Liceale “G. Mazzatinti” di Gubbio l’anteprima della XII Notte Nazionale del Liceo Classico
“Il futuro ha un cuore antico”. Con questa immagine, titolo con cui Carlo Levi evocava il suo viaggio in Unione Sovietic...
Leggi
04/12/2025 04:53 | Attualità
"Storie d’arte, percorsi di inclusione” evento per la giornata della disabilità promosso da Fondazione CariPerugiaArte
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, Fondazione CariPerugiaArte ha promosso l’incont...
Leggi
03/12/2025 17:00 | Attualità
A Link questa sera ( TRG ore 21 ): generazione over 65
Focus sulla cosiddetta "terza età" questa sera a LINK ( ore 21 TRG canale 13 ): Chi sono gli over 65 dell`Alto Chiascio?...
Leggi
03/12/2025 14:24 | Costume
San Giustino: tutto è pronto per “L’Isola di Natale”
A San Giustino si accende l’atmosfera delle feste con il ritorno dell’Isola di Natale, l’appuntamento ormai irrinuncia...
Leggi
03/12/2025 13:33 | Attualità
Confronto istituzionale sul tema della direttrice Gubbio-Fano
Il collegamento viario Gubbio-Fano è stato al centro di un incontro che si è svolto a Gubbio - promosso dal sindaco Vitt...
Leggi
03/12/2025 13:26 | Politica
La presidente Proietti ringrazia per la vicinanza nel momento del dolore
La presidente della Regione, Stefania Proietti, ringrazia, in una sua nota, quanti le sono stati vicini nel momento del ...
Leggi
Utenti online:      481


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv