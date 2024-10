Basket, al via il campionato di Serie C: subito derby Gubbio-Foligno alla Polivalente

Ai nastri di partenza la divisione N di Serie C maschile di pallacanestro che vede in rampa di lancio ben 6 compagini umbre su 13 squadre partecipanti nel girone che comprende altre 6 formazioni abruzzesi e l'Isernia a rappresentare il Molise. Si parte Sabato 5 Ottobre subito con un derby: alle 18.30 difatti la Palestra Polivalente sarà teatro della sfida tra Basket Gubbio e Foligno Basket. Dopo anni di interregno in D, torna a calcare i parquet di C la compagine eugubina sempre guidata da coach Lorenzo Cecchini affrontando i rinnovati folignati con in panchina il confermato tecnico Tommaso Bruno. Sempre domani in campo in terra teramana il derby abruzzese tra Mosciano e Lanciano mentre Domenica alle 18 si rinnoveranno i duelli tra Umbria e Abruzzo: il Basket Gualdo di coach Luca Paleco sarà di scena sul parquet di pallacanestro Pescara, Perugia basket, con timoniere sempre Alessandro Vispa, è impegnato ad Alba Adriatica mentre Virtus Assisi del tecnico Gianmarco Piazza riceve al palasport di Santa Maria degli Angeli Basket Chieti. Completa la giornata la sfida tra Isernia e Roseto mentre riposa Basket Todi di coach Paolo Pierotti che avrà come incipit il derby del PalaLuzi di Gualdo Tadino fissato per il secondo turno di campionato

Gubbio/Gualdo Tadino

04/10/2024 18:36

Redazione