Black Angels pronte alla scalata al PalaFenera

Le Black Angels hanno caricato i bagagli sul pullman e sono pronte per affrontare la lunga trasferta in Piemonte, dove domenica 30 marzo, con inizio alle ore 18.00, affronteranno le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in occasione del match valido per il ritorno del secondo turno dei Play-off Challenge. La Bartoccini MC Restauri Perugia è chiamata ad una dura scalata dopo il k.o. per 3 a 0 subito nella partita d’andata al Pala Barton Energy lo scorso sabato. Ricordiamo che, per accedere alla semifinale, Nemeth e compagne dovranno prima di tutto ottenere un successo per 3 a 0 o 3 a 1 per poi giocarsi tutto al golden set. La razionalità direbbe che le padrone di casa hanno in pugno la situazione e che per le Black Angels le chance di passare il turno sono davvero poche. Ma il volley può essere uno sport davvero strano in cui un episodio o un semplice set vinto possono cambiare la psicologia della partita e instillare dubbi importanti nell’avversario. Perugia, instancabile sognatrice, ci crede e le ragazze di coach Giovi faranno quanto possibile per ribaltare il risultato dell’andata. Ma aldilà della retorica, servirà mettere in campo una prestazione di alto spessore in ogni fondamentale, a partire dal servizio fino alla ricezione e al muro-difesa. Solo così si può fermare il grande potenziale in attacco delle collinari che si poggiano molto sui primi tempi di Gray e Alberti e sugli attacchi dell’americana Skinner e dell’opposta francese Gicquel. Non dovrebbero esserci novità di formazione per la Bartoccini MC Restauri che dispone di un 6 + 1 ormai più che rodato. Ci sarà Ricci in cabina di regia a distribuire i palloni alle varie bocche di fuoco, con Anchante pronta a farla rifiatare in caso di necessità. Ovviamente Nemeth agirà in posto due: servirà la miglior versione dell’ungherese per avere la meglio delle piemontesi. Al centro Cekulaev e Bartolini, con Gryka pronta a dare man forte con le sue potenti fast, mentre a schiacciare ci saranno Ungureanu e Traballi. Libero e capitano Sirressi. Tutto il resto del roster è pronto a subentrare a farsi valere con le varie Recchia, Pecorari, Gardini e Rastelli che scaldano i motori.

Perugia

29/03/2025 13:54

Redazione