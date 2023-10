C.Castello: visitatori da tutta Italia per la mostra di Giancarlo Berardi

Il 9 ottobre segna il primo mese di apertura della mostra "Un narratore fra le nuvole" di Giancarlo Berardi, il celebre sceneggiatore italiano, protagonista della 21^ edizione della Mostra di Tiferno Comics. L'esposizione, che celebra la carriera e il talento di Berardi nel mondo del fumetto, ha attirato l'attenzione di appassionati e critici d'arte sin dal suo debutto. Tante le persone che hanno visitato le sale dei due piani di Palazzo Facchinetti dove sono esposte le sue creazioni. Non solo cittadini della Valtiberina, ma tante persone provenienti un po’ da tutta Italia, soprattutto dalle regioni centrali, ma anche tanti appassionati giunti dalla Lombardia e dalla Puglia o addirittura dalla Sardegna. Segno che l’aver scelto uno sceneggiatore come protagonista dell’edizione 2023 della mostra è stato un azzardo comunque vincente. Giancarlo Berardi, noto per opere iconiche come "Ken Parker" e "Julia - Le avventure della criminologa più sexy del fumetto", ha catturato l'immaginazione di generazioni di lettori con la sua narrativa coinvolgente e i suoi personaggi indimenticabili. La mostra "Un narratore fra le nuvole" offre un affascinante viaggio attraverso l'universo creativo di Berardi, permettendo ai visitatori di immergersi nelle pagine dei suoi capolavori e di scoprire i segreti dietro la creazione di storie indimenticabili. Per rendere l'evento ancora più speciale, e festeggiare il primo mese di mostra, domenica 8 ottobre sarà ospite nelle Sale dell’esposizione il rinomato disegnatore Fabio Civitelli. La presenza di Civitelli rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di fumetti di incontrare e dialogare con uno degli artisti più stimati nel settore. L'organizzazione di Tiferno Comics è entusiasta di questa straordinaria accoglienza e invita tutti gli appassionati di fumetti e gli amanti dell'arte a visitare la mostra dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30 e a partecipare all'evento con Fabio Civitelli che sarà presente domenica 8 ottobre negli orari di apertura della mostra.

Città di Castello/Umbertide

03/10/2023 15:45

Redazione