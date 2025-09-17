Caldo estivo fino all'Equinozio, poi maltempo autunnale

Skin ADV

Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C, il caldo estivo prosegue fino alla fine della stagione. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase calda e soleggiata su tutta l'Italia da giovedì a domenica, con l'ultima settimana della stagione pienamente in linea con quanto successo negli ultimi tre mesi. Nelle prossime ore tuttavia sulla fascia orientale in arrivo qualche piovasco e un leggero temporaneo calo delle temperature ma dal pomeriggio del mercoledì fino alla mattina di domenica, l'alta pressione riporterà subito condizioni "quasi nordafricane" su gran parte del Paese. "In particolare, avremo un sensibile rialzo immediato delle temperature in Sicilia con punte di 34-35°C, poi il caldo settembrino si espanderà anche al Centro e sul resto del Sud. Al Nord le temperature saliranno in particolare da venerdì, regalando un weekend dal sapore agostano su tutto lo Stivale", spiega Tedici. Lunedì 22 settembre alle ore 20:19 avverrà l'Equinozio ed entreremo in autunno: proprio a quell'ora, afferma Tedici, inizieranno le piogge più intense localmente abbondanti tra Nord-Ovest e Toscana con una perturbazione che giungerà dalla Francia e dalla Svizzera. NEL DETTAGLIO Mercoledì 17. Al Nord: nubi sparse, qualche piovasco in Emilia Romagna. Al Centro: cielo parzialmente nuvoloso, qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: sole e caldo. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. Venerdì 19. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. TENDENZA: domina l'anticiclone, tanto sole e clima estivo. Peggiora da lunedì 22.

17/09/2025 10:53 | Costume
A Gubbio uno spettacolo teatrale per il comitato Chianelli
Al via le prevendite dei biglietti per lo spettacolo teatrale "Sotto un cielo di sogni" della compagnia teatrale "Fuori ...
17/09/2025 10:45 | Cultura
Gubbio: inaugurazione del progetto "Gubbio Percorso Letterario Diffuso"
Verrà inaugurato ufficialmente sabato 20 settembre alle ore 17 il progetto "Gubbio Percorso Letterario Diffuso", promoss...
17/09/2025 10:22 | Costume
Presentazione dell'ultimo Bollettino sui Ceri di Gubbio
Verrà presentato venerdì 19 settembre alle ore 18 presso la sede del Centro Sociale San Pietro a Gubbio, l`ultimo Bollet...
16/09/2025 17:28 | Politica
Melasecche, punto di svolta per la strada Tre Valli
"La realizzazione della Tre Valli è stata una delle priorità del mio mandato da assessore regionale alle infrastrutture ...
16/09/2025 16:33 | Cronaca
Furgone investe e ferisce operaio in un cantiere sulla E45 in provincia di Terni
Un operaio di un cantiere stradale è rimasto ferito, dopo essere stato investito da un furgone sulla E45, in provincia d...
16/09/2025 16:24 | Cronaca
Gubbio: incidente stradale in via Beniamino Ubaldi
Incidente stradale in mattinata a Gubbio, in via Beniamino Ubaldi. Il conducente di una utilitaria grigia, per cause in ...
16/09/2025 16:14 | Attualità
A Montone due giorni di esercitazioni sull’emergenza idrogeologica
Due intense giornate dedicate all’emergenza idrogeologica e alle procedure da attuare in un evento alluvionale. E’ quant...
16/09/2025 16:12 | Cultura
Foligno-Spoleto finaliste per la Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027
Quello di Foligno in aggregazione con Spoleto è tra i quattro i progetti finalisti per la Capitale italiana dell`arte co...
16/09/2025 15:51 | Attualità
Gubbio: dieci anni del Centro Socio Riabilitativo ed Educativo "Arboreto"
Il Centro Socio Riabilitativo ed Educativo “Arboreto” di Gubbio celebra i suoi primi dieci anni di attività con il Decen...
16/09/2025 15:45 | Cultura
Rotary Club Gualdo Tadino: cerimonia di consegna Borsa di Studio "Antonio Pieretti"
La Borsa di Studio “Antonio Pieretti”, giunta alla sua terza edizione, è stata vinta da Lin Ting Ting, studentessa al qu...
