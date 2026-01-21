Campionati regionali di Cross a Gubbio, per l'#iloverun Athletic Terni titolo di società Juniores Femminile e trionfo individuale di Sofia Marcucci

Sofia Marcucci campionessa regionale individuale e per l’#iloverun Athletic Terni arriva anche il titolo Juniores femminile di società. La stagione del cross umbro si è aperta con i Campionati regionali di Gubbio dove sono stati assegnati i titoli regionali individuali Allievi, Junior, Promesse e Assoluti e di società per le categorie Allievi, Junior e Promesse. Sullo spettacolare tracciato disegnato con lo sfondo del Teatro Romano che ha ospitato quattro edizioni della Festa del Cross nazionale con i titoli sono stati assegnati anche i conseguenti pass per le finali nazionali che si disputeranno in Sicilia a febbraio. Doppietta nella categoria Juniores femminile dove Sofia Marcucci si laurea campionessa regionale con il tempo di 19:32.00 davanti a Giulia Colarieti, seconda in 21:10.00, mentre Ludovica Rosciano conclude al quinto posto con il tempo di 22:09.00. Risultati che permettono alla squadra Juniores femminile di finire al primo posto nella classifica di categoria. Quinto posto invece per la classifica di società Assoluti maschile con Jean Marc Diomande 5° nella 8,5 km (29:18.00), Fabrizio Tinelli 32esimo (35:16.00) e Federico Paduano 34esimo (35:26.00). Sul podio individuale anche Mattia Rosati e Michelle Marsili. Rosati è secondo nei 5 km Allievi con il tempo di 17:57.00, mentre Michelle Marsili è terza nei 1500 Ragazze in 5:53.00. Sul podio anche Sara Diomedi che finisce al 4° posto nei 5 km categoria Assolute e Master Femminile con il tempo di 19:44.00 ma sale sul terzo gradino del podio categoria Promesse dietro le sorelle Ribigini. In top five anche Jacopo Caricato, 5° nei 3 km Cadetti in 10:59.00. In top ten anche Lorenzo Mechelli (7° posto nei 3 km Cadetti in 11:29.00), Gabriele Pacelli (7° anche lui negli 8,5 km Juniores in 30:52.00) e Daniel Po (9° negli 8,5 km Juniores in 31:25.00). In gara anche Tommaso Di Bartolomeo che si classifica 11esimo nei 5 km Allievi in 21:33.00) e Leone Lucci (14esimo nei 4 km Cadetti in 13:11.00).

Gubbio/Gualdo Tadino

21/01/2026 12:07

Redazione