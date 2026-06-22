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Colacem e Colabeton, rinnovati i due Cda. Carlo e Ubaldo Colaiacovo amministratori delegati

Nuova fase nel percorso industriale del Gruppo Financo a Gubbio. 

A seguito del riassetto dell’azionariato perfezionato lo scorso 5 maggio, che ha visto la Carlo Colaiacovo Holding e la Giovanni Colaiacovo Holding acquisire complessivamente il 25% del capitale di Financo precedentemente detenuto da Franco Colaiacovo Gold, il Gruppo ha rinnovato i   Consigli di Amministrazione delle società core, Colacem e Colabeton: " All'insegna - si legge nel comunicato - di stabilità, continuità e visione di lungo periodo. Il percorso si completa all’interno del più ampio riassetto degli organi societari già avviato nei giorni scorsi con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Financo, holding del Gruppo, che vede Maria Carmela Colaiacovo Presidente e Cristina Colaiacovo Vicepresidente."

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Colacem S.p.A. sono stati nominati Carlo, Luca, Cristina, Maria Carmela e Ubaldo Colaiacovo e Mariano Spigarelli.
Carlo Colaiacovo ricopre la carica di Presidente e Ubaldo Colaiacovo di Vicepresidente. Carlo e Ubaldo Colaiacovo sono stati nominati Amministratori Delegati entrambi con piene deleghe operative.

Per quanto riguarda Colabeton S.p.A., il Consiglio di Amministrazione è composto da Carlo, Marco, Maria Carmela e Ubaldo Colaiacovo. Anche in questo caso Carlo Colaiacovo è Presidente e Ubaldo Colaiacovo Vicepresidente. Carlo e Ubaldo Colaiacovo ricoprono il ruolo di Amministratori Delegati entrambi con pieni poteri.

"La forte unità tra gli amministratori - si legge nel comunicato aziendale - rappresenta un elemento distintivo del nuovo assetto e sostiene lo sviluppo di un’organizzazione sempre più integrata, orientata alla competitività e ai risultati. Il Gruppo proseguirà quindi a investire nel rafforzamento dei processi industriali e nell’innovazione tecnologica, con un approccio concreto verso il miglioramento continuo di prodotti, performance e sostenibilità.

In questo percorso resteranno centrali il contributo delle persone che operano nel Gruppo, le competenze sviluppate nel tempo e la forte collaborazione con i partner esterni: clienti, fornitori e tutti gli altri stakeholder."

In una dichiarazione corale, i componenti dei due Consigli di Amministrazione affermano di assumere questo incarico “nella piena consapevolezza del valore industriale, occupazionale e sociale che Colacem e Colabeton rappresentano per Gubbio, per l’Umbria e per tutte le comunità dei territori e dei Paesi in cui il Gruppo opera, nonché per le oltre 2.500 famiglie che direttamente o attraverso l’indotto trovano in questa realtà una fondamentale stabilità economica e prospettiva. I positivi risultati conseguiti richiamano gli amministratori a un forte senso di responsabilità verso un patrimonio che costituisce un presidio di continuità industriale, occupazionale e territoriale."

La salvaguardia dell’autonomia del Gruppo e del suo radicamento rappresenta per l’intera comunità una garanzia per il futuro dei lavoratori, delle loro famiglie e dei territori che ne accompagnano la crescita da generazioni. "Opereremo con questo spirito per preservare e rafforzare un valore costruito in decenni di lavoro, professionalità e legami con i territori. Infine, un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della nostra organizzazione che, nel corso degli anni e ancora oggi, hanno contribuito e contribuiscono alla crescita delle società del Gruppo, rappresentandone ogni giorno un patrimonio di competenze e responsabilità. A loro si deve una parte importante dei risultati raggiunti e della solidità che oggi caratterizza questa realtà imprenditoriale”.

Profilo del Gruppo Financo

Il Gruppo Financo è una realtà attiva principalmente nel settore dei materiali per le costruzioni, con una presenza consolidata a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 1,15 miliardi di euro e conta 2.600 dipendenti.

Colacem S.p.A. è uno dei maggiori produttori di cemento a livello nazionale e con stabilimenti in altri paesi europei, in Centro America e in Nord Africa.

Colabeton S.p.A. opera nel settore del calcestruzzo preconfezionato ed è tra i principali operatori italiani per rete produttiva e capacità di servizio.

Accanto alle attività core, il Gruppo è presente in ambiti diversificati e complementari, attraverso società attive nei settori dell’ospitalità (Park Hotel ai Cappuccini e Poggiovalle), dei servizi di trasporto a supporto delle attività industriali (Tracem e Inba) dei media (Umbria Televisioni), del brokeraggio assicurativo (Grifo Brokers) e nel mondo sportivo con l’Autodromo di Misano.

 

Gubbio/Gualdo Tadino
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