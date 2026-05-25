Consegnato al Comune di Nocera Umbra il riconoscimento di “Comune Amico del Turismo Itinerante”

Domenica 24 maggio, durante l’incontro organizzato a Nocera Umbra dal Camping Club Civitanova Marche, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno dei più importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici, federazione alla quale aderiscono oltre 125 associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Nella Sala dei Sindaci, oltre a un numeroso gruppo di camperisti, erano presenti il Sindaco, On. Virginio Caparvi, il Vicesindaco Alberto Scattolini e l’Assessore Elisa Cacciamani. In rappresentanza dell’Unione Club Amici hanno partecipato il presidente nazionale Stefano Censini, il responsabile nazionale del progetto nonché presidente del Camping Club Civitanova Marche Gabriele Gattafoni e la presidente di area centro-est Maria Pepi, oltre al direttivo del club organizzatore. Durante l’incontro, sono state illustrate le attività e le iniziative della Federazione a favore del mondo del turismo itinerante ed è stata ringraziata l’Amministrazione Comunale per l’adesione al progetto e per l’organizzazione dell’evento, nonché la comunità nocerina per l’accoglienza ricevuta evidenziando il valore del turismo all’aria aperta quale opportunità concreta di promozione territoriale e di sviluppo sostenibile. Il presidente nazionale, Stefano Censini ha quindi consegnato al Sindaco Caparvi l’attestato di adesione al circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”. A seguire, dopo aver sottolineato come questa forma di turismo sia una delle poche non legate alla stagionalità e particolarmente attenta alle esigenze ambientali dei borghi ospitanti, ha consegnato, sempre al Sindaco, il cartello stradale ufficiale del circuito quale simbolo dell’ingresso del Comune di Nocera Umbra nella rete nazionale dei territori accoglienti per il turismo itinerante. Il Sindaco Caparvi, prendendo la parola, ha ringraziato i presenti invitandoli a tornare sottolineando l’importanza di questo genere di turismo come risorsa essenziale ed importantissima per borghi e paesi come, per l’appunto, quello di Nocera. La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e collaborazione, confermando il crescente interesse verso un modello di turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e capace di valorizzare le eccellenze dei territori italiani coinvolti.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/05/2026 11:21

Redazione