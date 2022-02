Controlli della polizia in provincia di Perugia per "Scuole sicure"

Proseguono i controlli della polizia presso gli istituti della provincia di Perugia nell'ambito del progetto "Scuole sicure". L'attività - fortemente voluta dal questore, Giuseppe Bellassai - ha come obiettivo di contrastare i fenomeni delle devianze giovanili (come baby gang e bullismo), i comportamenti illeciti posti in essere, anche inconsapevolmente dai giovani e soprattutto lo spaccio di droga. Nel corso della settimana il monitoraggio ha interessato l'istituto "Cavour - Marconi - Pascal" con l' impiego di operatori della Divisione anticrimine e di due equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche coordinati sul posto da un Funzionario. I controlli - riferisce la Questura - non hanno portato al rinvenimento di stupefacenti. Nel corso dell' operazione la polizia spiega di avere riscontrato "un' ampia collaborazione" da parte dei dirigenti scolastici e di tutto il personale. La Questura di Perugia ricorda che possono essere comunicate situazioni di bullismo, violenza, disagio contattando il Numero unico di emergenza o scaricando gratuitamente l' app "YouPol" persegnalare alla sala operativa ogni questione legata a droga, violenza o comunque reati per i quali chiedere aiuto.

Perugia

25/02/2022 16:42

Redazione