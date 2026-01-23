Skin ADV

Controlli nei locali e posti di controllo della Polizia di Stato a Città di Castello: segnalata una persona per uso personale di sostanze stupefacenti

Controlli nei locali e posti di controllo della Polizia di Stato a Città di Castello: segnalata una persona per uso personale di sostanze stupefacenti.

Mercoledì scorso, nell’abito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuato con particolare attenzione ai locali pubblici e alle aree di aggregazione, il personale della Polizia di Stato di Città di Castello ha sanzionato una ragazza, classe 2002, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’attività, svolta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini. Nel corso dei controlli, durante gli accertamenti effettuati all’interno di un esercizio pubblico, gli operatori hanno sorpreso una 24enne, cittadina albanese, in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, detenuta per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e la stessa segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Inoltre, durante l’attività, sono state complessivamente identificate 60 persone e controllati 30 veicoli in transito, senza registrare ulteriori criticità. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati e una presenza costante sul territorio, al fine di prevenire comportamenti illeciti e rafforzare la sicurezza reale e percepita.

Città di Castello/Umbertide
23/01/2026 15:48
Redazione
23/01/2026 15:34 | Attualità
Spoleto: giuramento di 476 Vice Ispettori della Polizia di Stato
Questa mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, gli Allievi Vic...
Leggi
23/01/2026 14:57 | Attualità
Il Comune di Corciano investe 70mila euro per le scuole del territorio
Il Comune di Corciano ha firmato nella mattinata di oggi (23 gennaio) una convenzione con le scuole del territorio della...
Leggi
23/01/2026 13:04 | Cronaca
Foligno: sorpreso con cocaina da un Carabiniere libero dal servizio, 25enne albanese arrestato
A Foligno, i Carabinieri del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albane...
Leggi
23/01/2026 11:33 | Attualità
Gubbio: al Cassata Gattapone "È la Sera dei Miracoli", itinerari notturni tra scienza e tecnologia. Oggi a partire dalle ore 16
Oggi, a partire dalle ore 16:00, l’IIS Cassata Gattapone accoglierà presso il plesso di via del Bottagnone chiunque desi...
Leggi
22/01/2026 19:09 | Sport
Il Rugby Gubbio premiato dalla Federazione Italiana Rugby
Martedì 20 Gennaio, all`Auditorium della FIGC di Perugia, in occasione dell`annuale evento organizzato dal Comitato Regi...
Leggi
22/01/2026 16:47 | Attualità
Neve: modifiche alla viabilità lungo la SP 239 Valsorda
Modifiche alla circolazione lungo la SP 239 Valsorda, nei Comuni di Gualdo Tadino e Fabriano. A causa della presenza di ...
Leggi
22/01/2026 15:48 | Attualità
Gubbio, il 31 gennaio riapre Parco Ranghiasci. Unico sito in Umbria per i contributi FAI
Riaprirà il prossimo 31 gennaio il parco Ranghiasci di Gubbio, unico sito in Umbria che, proprio nelle scorse ore, è sta...
Leggi
22/01/2026 13:52 | Attualità
Gubbio. Stanziati 300mila euro per la Chiesa della SS. Trinità
Sono in arrivo 300mila euro per la Chiesa della SS. Trinità, in corso Garibaldi a Gubbio. A darne notizia è la coalizion...
Leggi
22/01/2026 13:27 | Cultura
E' morto Arnaldo Manini, fondatore e presidente di Manini prefabbricati
E` morto nella sua casa di Assisi, Arnaldo Manini, classe 1936, il fondatore e presidente di Manini prefabbricati. "Con ...
Leggi
22/01/2026 13:02 | Politica
La situazione dell'ospedale di Umbertide in Assemblea legislativa
Nella sessione question time della seduta odierna dell`Assemblea legislativa dell`Umbria il consigliere Nilo Arcudi (Tp-...
Leggi
Utenti online:      475


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv