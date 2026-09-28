Toggle navigation
Home
Home
Notizie
Tutte le notizie
Cronaca
Politica
Sport
Costume
Cultura
Attualità
Video
Tutti i video
TG
Plus
Sport
Trasmissioni
Speciali
Ceri
Albero
Diretta TV
Diretta Radio
Skin ADV
Controlli straordinari della Polizia di Stato tra Trestina e centro storico
Minorenne denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Città di Castello nell’ambito del piano generale di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Perugia, attraverso servizi straordinari programmati per assicurare una presenza capillare non soltanto nel centro cittadino, ma anche nelle frazioni e nelle aree maggiormente frequentate del comprensorio. Nel corso dell’ultimo servizio di giovedì sera, l’attività delle pattuglie del Commissariato, coadiuvate da quelle del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, si è concentrata in particolare nella frazione di Trestina e nel centro storico di Città di Castello, dove sono stati effettuati mirati posti di controllo e verifiche su 70 persone e oltre 40 veicoli in transito. Sono stati controllati inoltre 3 esercizi pubblici. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi di maggiore aggregazione, alle aree prossime agli esercizi pubblici e commerciali e ai punti ritenuti maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, attraverso una presenza visibile delle pattuglie finalizzata a prevenire reati predatori, situazioni di degrado e comportamenti suscettibili di incidere sulla tranquillità dei cittadini. Durante i controlli, una delle pattuglie ha notato nei pressi di un parco cittadino un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha aumentato il passo tentando di eludere il controllo. Il giovane, raggiunto dai poliziotti, è stato bloccato e sottoposto ad una verifica più approfondita che ha dato esito positivo; infatti, il minorenne è stato trovato in possesso di una sostanza che, dai successivi accertamenti tecnici, è risultata essere stupefacente tipo hashish dal peso di oltre 20 grammi. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio e la sostanza sequestrata. I servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane interessando, a rotazione, le diverse aree del territorio comunale, con modalità e fasce orarie calibrate sulle specifiche esigenze di sicurezza. Una strategia di presidio diffuso che punta sulla continuità dei controlli, sulla conoscenza del territorio e sulla vicinanza alla comunità per prevenire i fenomeni di illegalità prima ancora che possano tradursi in concrete situazioni di pericolo.
Città di Castello/Umbertide
28/09/2026 13:52
Redazione
Twitter
28/09/2026 16:02
|
Attualità
Ai distributori Eni di Perugia code ed erogazioni raddoppiate
Soprattutto nell`arco della prima mattinata, sono stati vari i momenti di grande afflusso ai distributori Eni di Perugia...
Leggi
28/09/2026 13:59
|
Politica
Azione, Carlo Calenda in Umbria il 2 ottobre
Il senatore Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, sarà in Umbria il prossimo venerdì 2 ottobre per due eventi i...
Leggi
28/09/2026 13:48
|
Costume
Ad Assisi gli Infioratori di Spello interpretano con i fiori un Cantico di Pace nel segno del Tau
Ci saranno anche i fiori a raccontare, ad Assisi, il messaggio francescano di pace, fraternità e rispetto del creato. Ne...
Leggi
28/09/2026 13:44
|
Politica
La Regione parte civile per aggressioni a medici e forze dell'ordine, atto in commissione
La Prima commissione dell`Assemblea legislativa dell`Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato all`unanimi...
Leggi
28/09/2026 13:12
|
Sport
Stasera su Trg (ore 21) torna "Fuorigioco", ospite il difensore del Gubbio Manuel Ferrini. Alle 22 telecronaca integrale di Ravenna-Gubbio 2-0
Torna stasera alle 21 su TRG un nuovo appuntamento con il talk show sportivo "Fuorigioco": in studio il difensore del Gu...
Leggi
28/09/2026 12:34
|
Cultura
Festival del Medioevo, si chiude la 12° edizione. Appuntamento nel 2027 con i Normanni
Non ha fatto in tempo a calare, tra gli applausi, il sipario sull’edizione appena conclusa, che il Festival del Medioevo...
Leggi
28/09/2026 11:29
|
Cronaca
Spoleto: arrestato 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto e della Stazione di Campello sul Clitunno ha...
Leggi
28/09/2026 10:05
|
Costume
Gualdo Tadino, il Palio va a Porta San Donato. Esplode la gioia dei giallo bianchi dopo un finale di gare da brivido. Premio corteo a San Martino
Il palio, il 16° per Porta San Donato, i giallo bianchi lo dedicano al giocoliere Alessandro Chiacchierini, portato via ...
Leggi
28/09/2026 09:23
|
Cultura
“Connessioni”, a Gubbio psicologia e cultura incontrano san Francesco
Psicologia, filosofia, teatro, cultura e attenzione alla qualità delle relazioni si incontrano nel segno di san Francesc...
Leggi
28/09/2026 09:10
|
Cultura
Martedì 29 settembre a Gualdo Tadino l'appuntamento con "L'arte organaria in Umbria"
Il prestigioso festival regionale ospita nella Basilica Cattedrale di San Benedetto un raffinato concerto d`organo a ing...
Leggi
Your browser does not support the video tag.
Utenti online:
510
Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
Tweets di @TrgMedia
adv