Controlli straordinari della Polizia di Stato tra Trestina e centro storico

Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Città di Castello nell’ambito del piano generale di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Perugia, attraverso servizi straordinari programmati per assicurare una presenza capillare non soltanto nel centro cittadino, ma anche nelle frazioni e nelle aree maggiormente frequentate del comprensorio. Nel corso dell’ultimo servizio di giovedì sera, l’attività delle pattuglie del Commissariato, coadiuvate da quelle del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, si è concentrata in particolare nella frazione di Trestina e nel centro storico di Città di Castello, dove sono stati effettuati mirati posti di controllo e verifiche su 70 persone e oltre 40 veicoli in transito. Sono stati controllati inoltre 3 esercizi pubblici. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi di maggiore aggregazione, alle aree prossime agli esercizi pubblici e commerciali e ai punti ritenuti maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, attraverso una presenza visibile delle pattuglie finalizzata a prevenire reati predatori, situazioni di degrado e comportamenti suscettibili di incidere sulla tranquillità dei cittadini. Durante i controlli, una delle pattuglie ha notato nei pressi di un parco cittadino un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha aumentato il passo tentando di eludere il controllo. Il giovane, raggiunto dai poliziotti, è stato bloccato e sottoposto ad una verifica più approfondita che ha dato esito positivo; infatti, il minorenne è stato trovato in possesso di una sostanza che, dai successivi accertamenti tecnici, è risultata essere stupefacente tipo hashish dal peso di oltre 20 grammi. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio e la sostanza sequestrata. I servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane interessando, a rotazione, le diverse aree del territorio comunale, con modalità e fasce orarie calibrate sulle specifiche esigenze di sicurezza. Una strategia di presidio diffuso che punta sulla continuità dei controlli, sulla conoscenza del territorio e sulla vicinanza alla comunità per prevenire i fenomeni di illegalità prima ancora che possano tradursi in concrete situazioni di pericolo.

Città di Castello/Umbertide

28/09/2026 13:52

Redazione