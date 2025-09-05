Skin ADV

Cre-Azione il tema del Cortile di Francesco ad Assisi

Iniziativa promossa dal Sacro Convento.

Dal 6 al 21 settembre Assisi torna ad ospitare il "Cortile di Francesco", giunto all'11/a edizione e promosso dal Sacro Convento. Dal titolo Cre-Azione si sviluppa attorno al tema della bellezza come linguaggio universale di pace, esplorando la relazione profonda tra creatività umana, responsabilità ecologica e cura del creato. Il programma propone quello che gli organizzatori definiscono "un itinerario di guarigione attraverso l'arte, la scienza e la spiritualità, riconoscendo in ogni espressione creativa autentica un riflesso dell'armonia". Il ricco programma vede anche la partecipazione di altre figure di spicco del panorama culturale e spirituale. Il Cortile di Francesco è un'iniziativa culturale e spirituale promossa dal Sacro Convento di Assisi. Nato per favorire l'incontro tra diverse sensibilità e tradizioni di pensiero, esplora annualmente le sfide della contemporaneità attraverso la saggezza francescana, offrendo spazi di dialogo costruttivo e crescita comune

05/09/2025 15:18 | Attualità
Chiusura notturna della ss318var (Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda
La strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) sarà temporaneamente chiusa al transito nel tratto co...
05/09/2025 14:04 | Sport
Le Black Angels protagoniste allo Sport Village del Quasar
La Bartoccini MC Restauri Perugia sarà presente al Quasar Village di Ellera di Corciano in occasione della seconda edizi...
05/09/2025 14:02 | Attualità
Sigillo: in Comune la presentazione dell'attività svolta dall'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sul territorio
Mercoledì 10 settembre alle ore 17, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sigillo, si terrà la conferenza stampa...
05/09/2025 14:01 | Cronaca
C.Castello: trovata droga nell’auto di un uomo colto da malore
Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello, nell’ambito di servizi di monitoraggio...
05/09/2025 13:56 | Costume
Inaugurate le Fiere di Settembre 2025: tre giorni di festa e tradizione a Umbertide
Umbertide ha dato ufficialmente il via alle Fiere di Settembre, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comuni...
05/09/2025 13:30 | Cultura
Il Festival delle Nazioni torna a San Giustino
San Giustino si prepara ad accogliere un nuovo e prestigioso appuntamento culturale: mercoledì 10 settembre alle ore 21,...
05/09/2025 12:41 | Attualità
Lavori di adeguamento e riqualificazione: riapre l’asilo nido di Spada
L’asilo nido di Spada torna a nuova vita dopo i lavori di adeguamento antisismico e di riqualificazione funzionale che h...
05/09/2025 12:31 | Attualità
Tutto pronto ad Assisi e Roma per la canonizzazione di Carlo Acutis
“Cari fedeli, e amatissimi giovani fatevi condurre da Carlo, seguite il suo esempio, state nel solco della sua vita, cam...
05/09/2025 11:10 | Attualità
Nuova impresa per i vespisti dal cuore d'oro: dall'Umbria e dalle Marche fino al Marocco
Tre amici, un lungo viaggio di circa 7mila chilometri su due ruote, un unico obiettivo: raccogliere fondi a sostegno del...
05/09/2025 11:09 | Costume
Gubbio: Albero di Natale più Grande del Mondo, al via i lavori sul monte Ingino
Domenica 7 settembre per la quarantacinquesima volta prenderanno il via le attività di realizzazione dell’Albero di Nata...
