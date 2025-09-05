Cre-Azione il tema del Cortile di Francesco ad Assisi

Dal 6 al 21 settembre Assisi torna ad ospitare il "Cortile di Francesco", giunto all'11/a edizione e promosso dal Sacro Convento. Dal titolo Cre-Azione si sviluppa attorno al tema della bellezza come linguaggio universale di pace, esplorando la relazione profonda tra creatività umana, responsabilità ecologica e cura del creato. Il programma propone quello che gli organizzatori definiscono "un itinerario di guarigione attraverso l'arte, la scienza e la spiritualità, riconoscendo in ogni espressione creativa autentica un riflesso dell'armonia". Il ricco programma vede anche la partecipazione di altre figure di spicco del panorama culturale e spirituale. Il Cortile di Francesco è un'iniziativa culturale e spirituale promossa dal Sacro Convento di Assisi. Nato per favorire l'incontro tra diverse sensibilità e tradizioni di pensiero, esplora annualmente le sfide della contemporaneità attraverso la saggezza francescana, offrendo spazi di dialogo costruttivo e crescita comune

Assisi/Bastia

05/09/2025 12:34

Redazione