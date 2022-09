Deputati umbri, novita' nei seggi in Parlamento: dentro Polidori(FI) e Pavanelli(M5S), out Squarta(FDI) e Spinelli(PD)

Novità per quanti riguarda i parlamentari umbri eletti in Parlamento, in attesa delle proclamazioni ufficiali e di possibili ricorsi. Dal sito dell Ministero dell'Interno difatti, secondo l'elenco aggiornato alla data odierna dopo il voto del 25 settembre risulterebbe che alla Camera guadagnerebbe un seggio Forza Italia con l'ingresso di Catia Polidori, che porterebbe a 4 il numero dei tifernati a Roma(già dentro Verini e Ascani oltre a Marchetti eletto nelle Marche). Polidori entrerebbe per Chiara La Porta, comunque gia' eletta in Toscana e che avrebbe dovuto lasciare il posto al presidente dell'assemblea legislativa Marco Squarta di FDI, destinato dunque a rimanere fuori. Anche i dem sono destinati a perdere un seggio, quello di Pierluigi Spinelli, che andrebbe invece al Movimento 5Stelle con Emma Pavanelli. Dunque per la Camera l'Umbria ad oggi “schiererebbe” Virgino Caparvi, Raffaele Nevi, Emanuele Prisco, Anna Ascani, Catia Polidori ed Emma Pavanelli . Tutto invariato al Senato con Franco Zaffini , Walter Verini e Antonio Guidi

Perugia

28/09/2022 19:28

Redazione