Obesità e malattie metaboliche, formazione specialistica al Santa Maria di Terni

Per la prima volta l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è stata scelta come centro di tirocinio della scuola di formazione Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche) dedicata alla gestione nutrizionale del paziente bariatrico. Dal 24 al 28 agosto il Centro multidisciplinare per lo studio e la terapia dell'obesità (Cmo) dell'ospedale ternano ha ospitato quattro professionisti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in un percorso di formazione pratica accanto ai professionisti del Santa Maria. Il riconoscimento - sottolinea l'azienda ospedaliera - rappresenta una conferma della qualità del lavoro svolto dal Centro, attivo dal 2009 e accreditato sicob, che affronta l'obesità attraverso un approccio multidisciplinare integrato. Dietologi, dietiste, endocrinologi, chirurghi, anestesisti, gastroenterologi, psicologi e personale infermieristico collaborano per offrire ai pazienti percorsi personalizzati che possono comprendere terapie nutrizionali, farmacologiche e chirurgiche, accompagnate da un attento follow-up. La settimana di formazione ha consentito ai professionisti ospiti di conoscere da vicino il modello organizzativo e assistenziale sviluppato al Santa Maria, confrontandosi con le diverse figure coinvolte nella presa in carico del paziente con obesità. Un'esperienza che ha favorito lo scambio di competenze e di buone pratiche cliniche tra operatori provenienti da realtà differenti. A coordinare il percorso formativo è stata la dottoressa Ilenia Grandone, specialista in Scienza dell'Alimentazione e referente nutrizionale del Centro, che per il secondo anno dirige la Scuola di Formazione Sicob per la gestione nutrizionale del paziente bariatrico. Oltre al prestigio del riconoscimento nazionale, l'esperienza produce benefici concreti anche per l'azienda ospedaliera. Essere sede di formazione significa infatti entrare stabilmente in una rete di professionisti e centri di eccellenza, favorire il confronto continuo con le più recenti evidenze scientifiche e promuovere un costante aggiornamento delle competenze cliniche e organizzative. Tutti elementi che si traducono in un miglioramento della qualità dell'assistenza offerta ai pazienti affetti da obesità e malattie metaboliche. "Essere stati individuati come centro di tirocinio della scuola Sicob - sottolinea in una nota il direttore generale Andrea Casciari - rappresenta un importante riconoscimento del percorso costruito negli anni dai nostri professionisti. Ma significa anche rafforzare il ruolo del Santa Maria come centro di riferimento nella cura dell'obesità, favorendo la crescita delle competenze, la collaborazione con altre realtà nazionali e l'innovazione dei percorsi di cura. Un valore aggiunto che ricade direttamente sui pazienti e sulla qualità dei servizi che l'azienda offre al territorio".

Perugia

08/09/2026 17:31

Redazione