Estra, due scuole umbre premiate per il miglior progetto ambientale

Oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Sono i numeri della seconda edizione di Scuole viaggianti il progetto ambientale di Estra che si conclude con il tour della Sostenibilità: dieci tappe a partire dal Molise che toccheranno le dieci scuole vincitrici protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali potranno godersi il loro meritato premio: lo spettacolo “Il Grande Sconquasso”. Dopo il Molise e l’Abruzzo il tour approda in Umbria dove si sono aggiudicate il premio la Primaria della Direzione Didattica Statale 3° Circolo San Martino di Gubbio, in provincia di Perugia e le scuole Infanzia Canonica e Primaria Barzini dell’Istituto comprensivo Orvieto Baschi di Orvieto (Terni). Prima cerimonia di premiazione il 23 maggio alla primaria della Direzione Didattica Statale 3° Circolo San Martino di Gubbio e la seconda questa mattina per la scuola d’Infanzia Canonica e la primaria Barzini dell’Istituto comprensivo Orvieto Baschi (Terni) che hanno assistito allo spettacolo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagnia teatrale Straligut e prodotto da Estra per le scuole. Utilizzando un sistema innovativo di auto-produzione di energia tramite una bici generatrice e pannelli fotovoltaici, lo spettacolo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un impatto ambientale ridotto a zero. Sul palco un'unica attrice-narratrice, Anna Amato, in sella a una bici collegata a un impianto di accumulo e a un sistema di co-generazione elettrica, che racconta le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio: un viaggio che si è concluso con l’ispirazione per cominciare a pensare che cambiare è possibile e che un futuro migliore si può creare insieme. Una speciale cerimonia di premiazione a base di teatro alla quale hanno partecipato con entusiasmo alunni e insegnanti. Per la Direzione Didattica Statale 3° Circolo San Martino di Gubbio (23 maggio) erano presenti la dirigente scolastica Luigina Dongiovanni e la coordinatrice Valentina Rogari. Presenti anche Matteo Fortunati presidente Gas marca e consigliere Edma Reti Gas in rappresentanza di Estra e l’assessore alla cultura e istruzione del Comune di Gubbio Simona Minelli. Per le scuole d’Infanzia Canonica e primaria Barzini, dell’Istituto comprensivo Orvieto Baschi (Terni) - questa mattina 24 maggio – con Roberto Rappuoli presidente di Centria, la società di distribuzione del metano del gruppo Estra, erano presenti la vicepreside Paola Paradisi e le coordinatrici del progetto Maria Trabucco per la Scuola Orvieto Baschi e Jessica Domiziani per la Scuola Orvieto Canonica, Debora Dorillo referente progetto PCTO Scienze Umane. Alla premiazione-spettacolo ha partecipato anche la sindaca di Orvieto Roberta Tardani. Allo spettacolo hanno partecipato anche una terza scuola partecipante a Scuole Viaggianti (Orvieto fraz. Colonia) e studenti del Liceo Scienze Umane che nell'ambito del PCTO hanno collaborato ai progetti vincitori.

Prossima tappa le Marche.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/05/2024 12:53

Redazione