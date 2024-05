Lutto nel mondo del giornalismo: è venuto a mancare a 79 anni Mario Mariano

Lutto nel mondo del giornalismo regionale: è venuto a mancare a 79 anni Mario Mariano, capace di raccontare in molteplici sfaccettature la Città di Perugia in vari ambiti. Nel corso della sua carriera ha lavorato per testate come Tuttosport, Il Messaggero, La Stampa, Il Guerin sportivo, il Corriere della sera e poi, fin quasi dagli esordi, con Umbria24. Per lungo tempo Mariano ha curato poi l’ufficio stampa dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia

Così lo ricorda l'Ordinde dei Giornalisti regionale

"E' morto a 79 anni Mario Mariano. Una vita per il giornalismo, lo sport ma non solo. Ha seguito il Perugia dei Miracoli, ha collaborato per Tuttosport, la Stampa, Il Corriere della Sera, il Tgr regionale, Il Giornale dell'Umbria, Umbria 24. Negli ultimi anni teneva una rubrica domenicale sull'edizione regionale de Il Messaggero. E' stato addetto stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Non c'era trasmissione televisiva che parlasse del Perugia a cui non abbia partecipato o ha condotto o ha ideato. Sul Perugia ha scritto un libro, con il suo grande amico Lamberto Sposini. Un giornalista all'antica, ma modernissimo. Capace di dettare un pezzo a braccio o lanciarsi nell'ultima rubrica on line. L'Odg dell'Umbria è vicina alla famiglia di Mario nel ricordo di un collega che mancherà a tutti".

I funerali si terranno sabato mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale San Raffaele Arcangelo di Madonna Alta

Perugia

23/05/2024 19:45

Redazione