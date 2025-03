Expo Casa 2025 parte con il piede giusto: entusiasmo tra gli espositori e affluenza in crescita

Expo Casa 2025 ha aperto le porte con un’energia travolgente, confermando il suo ruolo di evento di riferimento per il settore dell’abitare e dell’edilizia. Anche la seconda giornata della manifestazione, organizzata da Epta Confcommercio Umbria presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra, ha registrato un’ottima affluenza: molti i visitatori, anche da fuori regione, che hanno affollato gli stand sin dalle prime ore, testimoniando il grande interesse per le novità e le soluzioni innovative proposte dagli espositori. Grande soddisfazione tra gli operatori del settore, che hanno potuto presentare i loro prodotti e servizi a un pubblico attento alle ultime tendenze in fatto di arredamento, edilizia e tecnologie per la casa. «L'entusiasmo e la partecipazione superano ogni aspettativa – commenta il Presidente di Epta Aldo Amoni – Expo Casa si conferma una vetrina imprescindibile per il comparto, con espositori che stanno già ricevendo un riscontro che fa ben sperare in termini di contatti e opportunità di business».

Uno dei grandi protagonisti di Expo Casa 2025 è il settore della domotica, segmento di mercato sempre più strategico per chi desidera un’abitazione pratica, sicura ed efficiente. Molti espositori specializzati presenti in fiera stanno mostrando le ultime innovazioni in fatto di automazione domestica, dagli impianti di illuminazione intelligenti ai sistemi di sicurezza avanzati, passando per soluzioni di climatizzazione e gestione energetica. Il crescente interesse per la smart home si riflette nella richiesta di ambienti sempre più connessi, in cui la tecnologia non è solo un lusso, ma un elemento essenziale per migliorare il comfort e ottimizzare i consumi energetici. Altra grande novità di questa edizione è lo spazio dedicato ai complementi d’arredo, posizionato strategicamente all’ingresso della fiera. Questo settore sta vivendo un vero e proprio boom, con un’attenzione crescente verso soluzioni di design capaci di rendere gli spazi non solo funzionali, ma anche accoglienti e in linea con le tendenze estetiche più attuali. Anche quest’anno è presente in fiera il progetto ‘Casa Sicura’, il primo ed unico percorso didattico-educativo dedicato alla sicurezza domestica esistente in Italia. Un progetto ideato e creato dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione di Pistoia. All’interno dello stand allestito dalla Direzione Regionale VVF per l’Umbria e il Comando VVF di Perugia, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i visitatori potranno imparare come vivere con consapevolezza i propri spazi abitativi e saper affrontare ed evitare eventuali situazioni di pericolo.

Lunedì 3 marzo, terza giornata di Expo Casa 2025, sarà ricca di appuntamenti nell’Area Eventi (Padiglione 8, Corsia C), con focus su temi di grande attualità. Nel pomeriggio, alle 15.30, si parlerà di smart working con l’incontro "Home Office: Bilanciare produttività e benessere", a cura dell’azienda Angelini & co. Il dibattito approfondirà le migliori strategie per creare un ambiente di lavoro domestico efficiente e confortevole, con consigli pratici per migliorare l’organizzazione degli spazi e la qualità della vita lavorativa. A seguire, alle 17.30, spazio a un tema di grande rilevanza per le imprese con l’incontro "Polizze catastrofali per le Aziende, tra obbligo ed opportunità – Legge 213/2023". L’appuntamento, organizzato dall’Agenzia Generali di Perugia Stazione Via Sicilia, fornirà una panoramica sulle recenti normative in materia di assicurazioni contro eventi catastrofali, evidenziando le opportunità e gli obblighi per le aziende.

Expo Casa proseguirà fino al 9 marzo con un ricco programma di eventi, workshop e incontri con esperti del settore. Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire le migliori soluzioni per la casa e il design del futuro.

Assisi/Bastia

02/03/2025 13:05

Redazione