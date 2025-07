Festival dei Tramonti, nove eventi in programma tra giovedì e venerdì. In agenda lo spettacolo di "Danza sotto le Stelle" a Castiglione del Lago e l'"Estemporanea di fumetti" a San Feliciano

Spettacoli di danza, musicali, passeggiate, premiazioni, aperitivi e cene gourmet: sono questi gli eventi che caratterizzeranno le giornate di giovedì 3 e venerdì 4 luglio del Festival dei Tramonti, la manifestazione culturale che si snoda tra Passignano sul Trasimeno, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale, in programma fino a domenica 6 luglio 2025. Tre sono gli eventi in programma giovedì 3 luglio. Dalle ore 19 alle 21 in piazza Masolino a Panicale sarà in programma un'apericena a cura della locale Proloco. Saranno offerti deliziosi prodotti del Lago Trasimeno, preparati con cura e passione, accompagnati da buon vino in un’atmosfera conviviale e suggestiva. Seguirà, dalle ore 21 alle 22, la performance artistica "La voce dell’anima", un incontro tra musica e poesia: un viaggio che parte dalle armonie anni ‘50 per arrivare fino ai giorni nostri, che trova all’interno del suo percorso le bellissime parole della poetessa Vittoria Aganoor Pompilij, a cura di Hm Voices Quartetto Vocale: Francesca Basili, Silvia Carlani, Marida Marabotti ed Alessandra Versiglioni.

Già è sold out, invece, la cena gourmet in programma alla Fattoria Palombaro di Monte del Lago, che sarà preceduta da un’anticipazione di emozioni con un viaggio sensoriale tra le migliori ostriche, simbolo di purezza, eleganza e raffinatezza. Delizie da gustare con un calice di Rirò rosso mentre il sole s’immerge lentamente nel lago, regalando un’atmosfera di pura magia. Sei gli appuntamenti previsti per venerdì 4 luglio. Dalle 18,30 alle 22, sulla terrazza panoramica di Montecolognola sarà in programma un aperitivo al tramonto a cura della GhiOTTOneria (per prenotazioni 347 2406627). In contemporanea, a Zocco Beach a San Feliciano si terrà un’"Estemporanea di fumetti": n live drawing di illustratori e fumettisti con Silvia Alcidi, Anna Baldoni, Francesco Biagini, Moreno Chiacchiera, Claudio Ferracci, Francesco Gaggia, Arturo Lozzi, Alessia Properzi e Aurora Stano. Le opere realizzate saranno destinate ad una lotteria il cui ricavato andrà alla Fondazione "Nati per Vivere".

Ai giardini dell’area Pidocchietto di Passignano sul Trasimeno si terrà una "Passeggiata in bici al tramonto". Appuntamento alle 20,30 fino alle 22,30 per un’escursione di 45 km in bici da strada, organizzata dalla asd Team Matè, una squadra sportiva dilettantistica con oltre 160 associati organizzatrice della Cicloturistica dei Borghi più belli d’Italia. Spazio alla "Danza sotto le Stelle" alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago (dalle 20,15 alle 22) dove, le scuole di danza provenienti da Umbria, Toscana e Lazio, si esibiranno portando sul palco stili diversi. Due gli ospiti d’eccezione, Valentina Pierini e Raffaele Scicchitano, che saranno premiati per il loro convinto impegno verso le giovani generazioni di danzatori. Il programma della serata è stato curato da Sara Cassicci e Rita Galdieri e l’iniziativa sarà condotta dalla giornalista Monica Lubinu, ex ballerina, giornalista e conduttrice di programmi di danza in tutta italia. Il direttore artistico della sezione cinema e danza del Festival è Marcello Zeppi che, sempre nella stessa serata e location (dalle 22,15 alle 23,15), ha organizzato anche le premiazioni della terza edizione del TIAFF (Trasimeno International Art Film Festival) e MISFF IRS (Montecatini International Short Film Festival). Una giuria di esperti ha valutato film internazionali, provenienti da: Stati Uniti, Italia, Cina, Russia, Serbia, Portogallo, Paesi Bassi, Corea, Canada ed Armenia.

Tutti i giorni del Festival è possibile ammirare due mostre presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno. La prima è dedicata alla fotografia con il tema "Trasimeno al tramonto: scorci mozzafiato" e realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. L’altra, realizzata in collaborazione con TSA (Trasimeno Servizi Ambientali) è una mostra d'arte e sostenibilità: ambiente, turismo green, natura e arte alleate per promuovere un futuro più ecologico, creativo e responsabile. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dall’Aps Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità con il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell'Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Camera di Commercio dell'Umbria e dei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago.

