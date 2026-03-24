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Festival dei beni comuni ad Assisi, oltre 350 iscritti da tutta Italia

Dal 26 al 28 la città laboratorio nazionale di amministrazione condivisa.

Sono oltre 350, da tutta Italia, gli iscritti alla seconda edizione del "Festival dell'Amministrazione condivisa dei beni comuni", in programma ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2026 con l'obiettivo di creare nuove reti fra cittadini, istituzioni, enti pubblici e terzo settore. Si tratta di sindaci e amministratori pubblici, studiosi, giuristi, sociologi, esperti di forme di collaborazione per la cura dei beni comuni, cittadini attivi, associazioni, scuole, università pronti a confrontarsi su temi di grande attualità e a condividere idee, pratiche, esperienze. Oltre all'Umbria, le regioni più presenti sono Lazio, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Sicilia, Puglia e Abruzzo. L'iniziativa è promossa da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia, con il patrocinio di Regione Umbria e Anci Umbria, il sostegno della Consulta delle Fondazioni umbre e la segreteria tecnica di Fare Cooperativa sociale. L'idea è quella di costruire una comunità più viva e solidale, a partire dalle tante esperienze diffuse in Italia intorno a parole chiave come cura, solidarietà, condivisione, accoglienza. In questo contesto, Assisi - sottolinea una nota del Comune - si propone come laboratorio nazionale con due tematiche al centro della riflessione: la costruzione di un'alleanza per l'amministrazione condivisa e il ruolo della filantropia per sostenere i processi collaborativi che nascono sui territori. Nelle tre giornate del Festival, che si svolgerà in maniera diffusa fra il Teatro comunale Lyrick a Santa Maria degli Angeli e il centro storico (Palazzo comunale, Palazzo Bernabei, Palazzo Bonacquisti, Palazzo Monte Frumentario), si alterneranno panel di confronto, dieci gruppi di lavoro e spunti di riflessione, con relatori di alto rilievo. Al termine dei lavori delle prime due giornate, ci saranno proiezioni cinematografiche e concerti aperti liberamente a tutti, anche a chi non è iscritto al Festival. L'apertura è giovedì 26 marzo alle ore 16.30, al Teatro Lyrick, con i saluti istituzionali: Valter Stoppini, sindaco di Assisi; Stefania Proietti, presidente Regione Umbria; Federico Gori, presidente Anci Umbria; Enrico Carloni e Alessandra Velastro, dipartimento di Scienze politiche Università degli Studi di Perugia; Monica Sassi, presidente Consulta Fondazioni Umbre; Pasquale Bonasora, presidente Labsus. Seguirà, alle 17.30, il primo panel generale intitolato "L'alleanza per l'amministrazione condivisa: principi, strumenti, metodi" con Ezio Manzini, progettista esperto di design per l'innovazione sociale; Michele D'Alena, Regione Emilia-Romagna coordinatore processi partecipativi; Annalisa Lelli, Regione Umbria; Silvia Salis, sindaca di Genova; Veronica Cavallucci, vicesindaco Comune di Assisi; Consulta delle Fondazioni Umbre; modera Giulio Sensi, giornalista e comunicatore sociale. In serata, alle ore 20.00, la proiezione del docufilm "Anatomia di un grande sogno" di Federico Braconi. Tutti gli eventi sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria sul sito dedicato, dove è disponibile anche il programma completo: www.festivalamministrazionecondivisa.it Il 27 marzo, alle ore 9.00, in varie location del centro storico di Assisi, si entrerà nel vivo della discussione con dieci gruppi di lavoro su Patti di collaborazione e Amministrazione condivisa, a cura di diverse realtà di rilievo nazionale come Actionaid Italia, Alda, Borghi Autentici d'Italia, Euricse, Metadonors, UISP (Unione italiana sport per tutti), Ascolto Attivo, Cerpa Italia, Glic, Labuss, Fare Cooperativa sociale. Alle ore 15.00, al Teatro comunale Lyrick, confronto in plenaria a partire da quanto emerso nei gruppi di lavoro. A seguire, alle 17.30, secondo panel generale "La cultura del dono. Il ruolo della filantropia a sostegno della cura dei beni comuni" con Concetta Campi, coordinatrice Fondazione Charlemagne; Carola Carazzone, segretaria generale di Assifero; Piero D'Argento, docente di Management e valutazione dei servizi - Lumsa di Taranto; Giorgio Righetti, direttore generale Acri, Simonetta Cesarini Consulta Fondazioni Umbre - presidente commissione welfare Fondazione Perugia; modera Mirella Maturo di Euricse. Alle ore 21.00 concerto "Vincenzo Deluci & Trio". La chiusura è il 28 marzo, alle ore 10.00, nella sala della Conciliazione in piazza del Comune, con le conclusioni e l'assegnazione del premio nazionale "Patti x Collaborare", che ha lo scopo di sostenere, diffondere e riconoscere l'impegno delle comunità nella cura e gestione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Il premio si articola nelle seguenti sezioni: Patti, Enti Locali e Idee.

Assisi/Bastia
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