Foligno: controlli straordinari del territorio per prevenire i furti in abitazione

Continua l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Perugia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine. I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si sono concentrati anche nel folignate che, in questo periodo, complice anche l’avvicinarsi dei festeggiamenti per la Giostra della Quintana e l’apertura delle Taverne, è interessato da un importante afflusso di visitatori e turisti che, approfittano dell’occasione per visitare le bellezze storiche e artistiche della città. Il monitoraggio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Foligno, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e della Polizia Locale del Comune di Foligno, che hanno monitorato le principali vie d’accesso alle città, le piazze, le zone industriali e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione. In località Paciana, gli operatori hanno controllato un gruppo di persone – di origini straniere – che si erano accampati nei pressi del campo sportivo. Dopo gli accertamenti di rito, constatato che non avevano alcun valido motivo per stanziare sul posto, gli agenti li hanno invitati ad allontanarsi. Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “trasfertisti” venuti nel folignate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno anche effettuato 9 posti di controllo, utili per monitorare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti specifici. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti o di ubriachezza molesta. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 109 persone e monitorato 62 veicoli. Importante anche l’attività di monitoraggio degli esercizi pubblici dove si è proceduto ad accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e a verificare il possesso e la regolarità delle licenze amministrative previste dal TULPS.

Foligno/Spoleto

05/06/2023 14:12

Redazione