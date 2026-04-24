Francesco i luoghi del Santo, presentazione della Guida di Repubblica a Gualdo Tadino

Sarà presentata il prossimo 3 maggio a Gualdo Tadino la Guida di Repubblica "Francesco, i luoghi del santo 800 anni dopo", dedicata al legame tra San Francesco e i luoghi del Centro Italia che conservano le tracce del suo passaggio. L'appunatmento è nella chiesa monumentale di San Francesco, alle ore 17.30. Nella guida le interviste ad Anthony Hopkins, Stanley Tucci, Liliana Cavani e altre importanti personalità dell'arte e dello spettacolo anticipano il racconto di borghi e città, eremi e chiese, storie e itinerari, da Assisi a Foligno, da Gubbio a Perugia, da Montefalco a Spoleto, da La Verna a Greccio. Ricca la sezione dedicata al programma delle celebrazioni che coloreranno tutto il 2026, così come quella dei Cammini francescani. Infine, centinaia di consigli sui ristoranti, le dimore e il luoghi del gusto che si incontrano durante il viaggio. Con il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa interverranno Massimiliano Presciutti, sindaco Comune Gualdo Tadino, monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, e Stefano Brufani, docente di Studi francescani nell'Università degli Studi di Perugia. Il professor Brufani e monsignor Accrocca figurano anche tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il volume, realizzato in collaborazione con Regione Umbria, Regione Toscana, Comune di Foligno, Comune di Greccio, ArtWork-Forme di Cultura e St. Francis' Ways, è disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano) e online su repubblicabookshop.it/GUIDE/, su Amazon e Ibs. Sarà presto anche in libreria. La guida offre inoltre numerosi suggerimenti per vivere al meglio il viaggio. Un itinerario tra fede, cultura e bellezza che accompagna lettori, pellegrini e viaggiatori alla scoperta dell'eredità senza tempo di San Francesco. "Un anno speciale - sottolinea in un comunicato Giuseppe Cerasa - in cui milioni di pellegrini arrivano ad Assisi e nei luoghi francescani di tutta l'Umbria, per poi allargarsi verso la Toscana della Verna, verso Greccio nel Lazio alla ricerca del primo presepe vivente voluto dal Santo, e verso tutti i luoghi dell'Italia centrale che hanno avuto il privilegio di condividere momenti di alta spiritualità con San Francesco e con tutti i suoi discepoli. Luoghi ed eventi che questa Guida di Repubblica vuol ricordare e celebrare insieme a voi, nella certezza di offrire un servizio a quanti, pellegrini e turisti, vogliono approfittare di questo 2026 tenendo per mano un unico filo rosso punteggiato dalle celebrazioni francescane". "Nella costellazione del sacro che orienta la storia italiana dalle sue piu remote origini - afferma Alessandro Giuli, ministro della Cultura - la figura di Francesco d'Assisi spicca da ottocento anni come memoria e come traccia. Durante la mia esperienza come ministro della Cultura ho avuto l'onore di promuovere le celebrazioni per gli ottocento anni del Santo Patrono d'Italia, di sostenere, con il lavoro degli specialisti del ministero, la rinascita della 'Vela di San Matteo' del Cimabue nella Basilica Superiore ad Assisi, li dove campeggia per la prima volta il nome 'Italia', di propiziare il riconoscimento dell'Itinerario culturale 'Le Vie di San Francesco' da parte del Consiglio d'Europa e di continuare ad accompagnare la comunita italiana nel cammino celebrativo, al fondo del quale c'e una sola parola: amore. Per la bellezza, per le istanze religiose, per la cultura, che e non soltanto l'eredita di Francesco d'Assisi, ma anche il nostro dovere e la nostra missione, civile e morale". La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti descrive la Guida come "una mappa dell'anima e una bussola capace di orientare lo sguardo e il cammino dentro uno dei patrimoni spirituali, culturali e artistici più profondi della nostra storia. La nostra Umbria, terra francescana. Scrivere oggi dei luoghi di San Francesco d'Assisi, a ottocento anni dal Cantico delle Creature, dalle Stimmate, dal Presepe e dal suo Transito, significa confrontarsi con una memoria profondamente viva che parla al presente indicando l'Umbria come la culla di un messaggio universale che richiama alla pace, alla custodia del creato, alla dignità della persona. Da Assisi a Gubbio, dalle sponde del Trasimeno ai romitaggi della Valnerina, fino alle città d'arte come Perugia, Orvieto, Spoleto e Todi, e ai borghi diffusi del territorio, ogni luogo descritto in queste pagine restituisce il senso di un cammino che invita ad ascoltare e proteggere". "Ancora una guida di Repubblica in cui la Toscana, e in particolare la cosiddetta Toscana diffusa, è protagonista - sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - un'opera preziosa per chi, senza la fretta del turista mordi e fuggi, intende il viaggio come esperienza profonda che, nel caso, può essere anche occasione di contatto con una grande eredità spirituale".

Gubbio/Gualdo Tadino

24/04/2026 13:02

Redazione