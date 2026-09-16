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Gdf, cerimonia di passaggio di consegne del comando provinciale di Terni

Accolto il nuovo comandante provinciale, colonnello Gianluca De Filippo.

La Guardia di finanza di Terni ha salutato oggi il colonnello Mauro Marzo, destinato ad altro incarico alla sede di Firenze, ed ha accolto il nuovo comandante provinciale, colonnello Gianluca De Filippo. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina, nella caserma "Tenente M.O.V.C. Franco Petrucci", con una significativa cerimonia, presenziata dal comandante regionale Umbria, generale di divisione Francesco Mazzotta, con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio a Terni, nonché delle Sezioni Anfi di Terni ed Orvieto. Il comandante regionale - riferisce una nota della Gdf - ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti per l'opera prestata dal colonnello Marzo, che assumerà un nuovo incarico alla sede di Firenze quale Capo di Stato Maggiore del Comando regionale Toscana, ed ha rivolto al colonnello De Filippo un augurio di "buon lavoro", sottolineando l'importanza dell'incarico assunto. Il nuovo Comandante provinciale proviene dal Comando generale del Corpo alla sede di Roma, quale ufficiale distaccato presso il Dipartimento Affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Colonnello Gianluca De Filippo, arruolato nel Corpo della Guardia di finanza nel 1997, ha frequentato l'Accademia di Bergamo, svolgendo poi incarichi di comando presso diversi Reparti territoriali del Corpo, quale Comandante della tenenza di Chioggia e della compagnia di Lecco, oltre a svolgere incarichi operativi presso il Nucleo di Polizia tributaria di Genova e di Roma, nonché presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. L'Ufficiale ha ricoperto, altresì, incarichi di Stato Maggiore presso il Comando generale del Corpo. Laureato in Giurisprudenza, in Economia e Commercio e in Scienze Politiche, ha conseguito un Master in "Diritto penale d'impresa" e un Master in "Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale". È titolato Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (Sfp). Il colonnello Gianluca De Filippo ha ringraziato le superiori gerarchie del Corpo per la fiducia accordatagli, assicurando il massimo impegno nell'assolvimento dell'importante e prestigioso incarico, di alta responsabilità.

Perugia
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Redazione
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