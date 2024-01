Gennaio, tempo di scelta della scuola: ecco la guida dell’Informagiovani

Gennaio, tempo di iscrizioni alle scuole superiori: per il secondo anno consecutivo, su mandato dei Comuni della Zona Sociale 7, l’Informagiovani di Gubbio ha lavorato alla redazione di una guida sintetica per l’orientamento scolastico. La guida è stata consegnata gratuitamente agli studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado Mastro Giorgio-Nelli di Gubbio, dell’Istituto Compresivo di Gualdo Tadino e dell’Istituto Comprensivo di Sigillo che raccoglie studenti dei Comuni di Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo. Si tratta di uno strumento agile e sintetico, stampato in circa 600 copie, che offre una panoramica complessiva sulla ricca offerta formativa del territorio e che si aggiunge agli strumenti che ogni istituto superiore ha prodotto: sono tre gli istituti superiori territoriali che offrono ben 24 diversi indirizzi di studio, tra licei e istituti tecnici e professionali. La guida racchiude una breve presentazione di ciascun istituto superiore, oltre agli indirizzi di studio presenti e al dettaglio delle discipline nei 5 anni, con la specifica articolazione oraria settimanale, fino ai possibili sbocchi lavorativi o di studio. “L’orientamento – evidenzia Simona Minelli, assessora all’Istruzione e al Welfare del Comune di Gubbio, capofila di Zona – riveste un ruolo fondamentale non solo nel favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale di ciascun ragazzo, ma anche nel rappresentare un importante strumento di contrasto della dispersione scolastica. Fare orientamento significa mettere studentesse e studenti nella condizione di conoscere se stessi, le proprie potenzialità, passioni, talenti e aspirazioni, per operare una scelta che sia quanto più consapevole. Nelle “Linee guida nazionali per l’orientamento” si precisa che l’orientamento è un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo,occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento, inoltre si sottolinea che per realizzare un efficace sistema integrato di orientamento è necessario interessare tutti gli attori che, a vario titolo, risultano coinvolti nel processo: le istituzioni, le Università, i centri di formazione professionale, il mondo del lavoro, l’associazionismo e il terzo settore, ma anche e soprattutto, le famiglie. Da tutto ciò nasce questa guida che i Comuni della Zona Sociale n.7 dell’Umbria hanno voluto realizzare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche”.

La guida è a disposizione presso l’Informagiovani di Gubbio, in Via di Fonte Avellana, 8 (Biblioteca Sperelliana) tel. 075.9237292 e in formato digitale è scaricabile dal sito dell’Informagiovani al link: https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/guida-alla-scelta-della-scuola-superiore-2/

Gubbio/Gualdo Tadino

09/01/2024 10:31

Redazione