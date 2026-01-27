Già 350 mila prenotati per l'ostensione delle spoglie di San Francesco

A poco meno di un mese dall'inizio della prima ostensione "pubblica e prolungata" ad Assisi delle spoglie mortali di San Francesco, sono 350 mila le prenotazioni dei pellegrini provenienti da tutto il mondo che arriveranno nella città umbra per venerarle. Lo si apprende dal Sacro Convento. Le spoglie mortali di san Francesco saranno esposte nella chiesa inferiore della Basilica tra il 22 febbraio e il 22 marzo prossimi. Una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa si terrà sabato 21 febbraio alle 12 nella sala stampa del Sacro Convento.

Assisi/Bastia

27/01/2026 16:03

Redazione