Skin ADV

Già 350 mila prenotati per l'ostensione delle spoglie di San Francesco

L'ostensione nella Basilica inferiore di Assisi dal 22 febbraio.

A poco meno di un mese dall'inizio della prima ostensione "pubblica e prolungata" ad Assisi delle spoglie mortali di San Francesco, sono 350 mila le prenotazioni dei pellegrini provenienti da tutto il mondo che arriveranno nella città umbra per venerarle. Lo si apprende dal Sacro Convento. Le spoglie mortali di san Francesco saranno esposte nella chiesa inferiore della Basilica tra il 22 febbraio e il 22 marzo prossimi. Una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa si terrà sabato 21 febbraio alle 12 nella sala stampa del Sacro Convento.

Assisi/Bastia
27/01/2026 16:03
Redazione
27/01/2026 13:11 | Attualità
Confagricoltura Umbria, Matteo Pennacchi è il nuovo presidente
Agricoltura, asset strategico economico del Paese, da difendere dalle false informazioni e proteggere da disinformazione...
Leggi
27/01/2026 12:56 | Attualità
Parco Ranghiasci: la Provincia di Perugia, comproprietaria del bene con il comune di Gubbio, investe 165.000 euro
Riaprirà in questi giorni Parco Ranghiasci a Gubbio. L’impianto, costituito da Villino Marvaldi e il parco circostante, ...
Leggi
27/01/2026 12:55 | Sport
Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15, TRG: ospite il difensore del Gubbio Alessandro Di Bitonto, in collegamento l'ex centrocampista rossoblù Fabrizio Caracciolo
Torna "Fuorigioco" stasera alle 21.15 su TRG: il punto dopo la vittoria del Gubbio sul Forli e sul girone B di C dopo 23...
Leggi
27/01/2026 12:48 | Costume
C.Castello: successo agli spettacoli delle rassegne Teatro a KM0 e Teatro Ragazzi
Si sono svolti con grande successo e partecipazione di pubblico, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25, presso il Te...
Leggi
27/01/2026 12:08 | Attualità
E' allarme in Umbria per falsi sms del Centro di prenotazione per la sanità
Anci Umbria e PuntoZero lanciano l`allarme in tutta la regione contro i tentativi di phishing via sms. Il presidente del...
Leggi
27/01/2026 12:06 | Attualità
Un nuovo servizio per i pazienti oncologici dell'ospedale di Città di Castello
Cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico sono stati messi a disposizione dei pazienti oncologici in trattamento pr...
Leggi
27/01/2026 12:03 | Attualità
Gualdo Tadino: il “Casimiri” incontra l’Università grazie al progetto Vitality
I prossimi mesi si annunciano ricchi di opportunità formative in ambito scientifico per gli studenti del “Casimiri”, gra...
Leggi
27/01/2026 11:56 | Attualità
Giorno della Memoria 2026 a Gualdo Tadino
L’Amministrazione Comunale ha ricordato questa mattina la Giornata della Memoria con l’iniziativa “Pietre d’Inciampo” 20...
Leggi
27/01/2026 11:33 | Cronaca
Bettona: 17enne nascondeva in casa oltre 1,2 chilogrammi di droga. Arrestato dai Carabinieri
Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che la madre ...
Leggi
27/01/2026 11:26 | Politica
Bistocchi, Olocausto momento più basso della storia del Novecento
"L`incubo dell`Olocausto, la vergogna delle leggi razziali, la persecuzione degli ebrei e di tutto ciò che era `diverso`...
Leggi
Utenti online:      293


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv