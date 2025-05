Giro d'Italia: grande spettacolo in Piazza 40 Martiri per la partenza della tappa eugubina. All'interno il link con il servizio

Migliaia e Migliaia di persone presenti in Piazza 40 Martiri per una giornata storica per Gubbio, con la partenza della Nona Tappa dell'edizione 108 del Giro D'italia. Tra spettacolo sul palco, esibizioni, area village e iniziative del mondo del commercio, l'intera Piazza eugubina si è colorata di "rosa" a festa per dare il benvenuti ai ciclisti prima dello start avvenuto alle 13, con la carovana che dopo aver attraversato Mocaiana, Umbertide e Niccone sconfinerà in Toscana fino all'arrivo in Piazza del campo a Siena. Da evidenziare la perfetta organizzazione dell'evento sia per quanto riguarda la logistica che la sicurezza, curato da Rcs, amministrazione e in sinergia con le società e associazioni del territorio che hanno fatto squadra per curare ogni dettaglio. Con la speranza di proseguire ad ospitare grandi eventi in Umbria e a Gubbio anche nel futuro prossimo