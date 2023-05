Gli Allievi dell’UC Foligno fanno doppietta tra Toscana e Marche

Domenica da incorniciare per la formazione Allievi dell’UC Foligno, usciti vittoriosi sia nella trasferta toscana del 2° Trofeo Città di Capannori che in quella marchigiana del 47° Trofeo San Girio. Nel giro di poche ore i ragazzi diretti da Luciano Piermatti hanno piazzato un “uno-due” da KO grazie ai colpi di Mattia Proietti Gagliardoni e Giacomo Serangeli, entrambi a segno al termine di corse condotte all’attacco e andate a risolversi con uno sprint a due. Una doppietta maturata quindi a seguito di dinamiche di gara piuttosto speculari, che hanno evidenziato però tutta la classe e la superiorità degli alfieri folignati. A Capannori Proietti Gagliardoni si è fatto promotore dell’azione decisiva, lungo il secondo dei tre passaggi al GPM delle Selvette, in compagnia del veneto Giacomo Rosato (La Termopiave Valcavasia Junior Team), con il quale ha avviato una cavalcata incontenibile per quel che restava del plotone. Nonostante i tanti km al vento l’assisano è riuscito a conservare una buona dose di energie per regolare il rivale in volata, in maniera tra l’altro anche piuttosto agevole. Nel maceratese Serangeli ha dal canto suo emulato in toto il compagno, con un’azione in tandem, condotta insieme all’abruzzese Mattia Persiani (GS GULP! Pool Val Vibrata), sviluppatasi ai -15 dal traguardo in uno dei tanti strappi disseminati nel circuito di gara. Nel finale, a sua volta tutto all’insù verso la località di San Girio, il ternano non ha quindi lasciato scampo al suo compagno d’avventura, in un testa a testa rivelatosi anche in questa occasione piuttosto a senso unico. Festa grande quindi per il DS Luciano Piermatti, che può godersi un gruppo sempre più competitivo anche al di là della sua coppia di elementi più rappresentativi. A San Girio in particolare la squadra si è mossa con un acume tattico non banale per la categoria, con Edoardo Bolletta e Lorenzo Scocciolini perfetti nel coprire l’azione del compagno e nell’addormentare l’andatura del drappello inseguitore. Risultati di simile tenore, qualora si proceda su questa falsariga, non potranno che essere naturale conseguenza anche nel ricco weekend di gare del 2 giugno, al quale i Falchetti si presenteranno con un doppio biglietto da visita di primordine.

Perugia

29/05/2023 11:21

Redazione