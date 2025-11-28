Grande serata di boxe al Palazzetto di Sigillo

Domenica 30 novembre, alle ore 18, il Palazzetto comunale di Sigillo ospiterà una serata dedicata agli incontri dilettantistici tra atleti provenienti da Umbria, Marche e Toscana, culminando con l’attesissimo debutto professionistico di Nourdinne Amanaa, campione italiano nei 67 kg e giovane talento del pugilato umbro. La manifestazione, organizzata dalla Perugia Fight Boxing School, in collaborazione con la Fabriano Boxe, rappresenta un evento di grande rilievo per il pugilato regionale e interregionale e regala al territorio un momento di sport, aggregazione e valorizzazione dei giovani atleti che ogni giorno lavorano con dedizione nelle palestre del Centro Italia. A chiudere la manifestazione sarà proprio il match di esordio tra i professionisti di Amanaa, atleta da tempo riconosciuto come esempio positivo per le nuove generazioni grazie alla sua disciplina, ai suoi sacrifici e al continuo impegno nel promuovere valori di correttezza e legalità. Il Comune di Sigillo ha accolto con entusiasmo la proposta di ospitare l’evento «Siamo onorati di mettere a disposizione il nostro Palazzetto per una serata sportiva di questo livello», dichiara il Sindaco Giampiero Fugnanesi. «La presenza di atleti provenienti da tre regioni e il debutto di un giovane campione come Amanaa rappresentano un’occasione importante per tutta la comunità. Lo sport è un veicolo straordinario di crescita e siamo felici che Sigillo possa esserne protagonista». A portare il saluto dell’amministrazione anche il consigliere comunale Alessandro Anemone, che sottolinea il valore dell’iniziativa per i più giovani: «Accogliere un atleta come Nourdinne è motivo di grande orgoglio. La sua storia dimostra che impegno e passione possono davvero aprire strade importanti. Siamo certi che la serata sarà un momento di festa per gli appassionati e un incoraggiamento per tanti ragazzi che stanno costruendo il proprio percorso sportivo». Sulla stessa linea l’Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili, che evidenzia il significato sociale e culturale della serata: «Eventi come questo non sono soltanto appuntamenti sportivi, ma vere occasioni educative. La presenza di giovani atleti e di un esempio come Nourdinne permette di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come impegno, rispetto e determinazione. Siamo felici che Sigillo possa offrire un palcoscenico a storie così positive e ispiranti». La manifestazione di domenica si annuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tifosi, famiglie e amanti del pugilato, con un programma ricco e un’atmosfera che unisce sport, comunità e valori condivisi.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/11/2025 16:10

Redazione