Skin ADV

Grande serata di boxe al Palazzetto di Sigillo

Incontri interregionali e debutto professionistico di Nourdinne Amanaa.

Domenica 30 novembre, alle ore 18, il Palazzetto comunale di Sigillo ospiterà una serata dedicata agli incontri dilettantistici tra atleti provenienti da Umbria, Marche e Toscana, culminando con l’attesissimo debutto professionistico di Nourdinne Amanaa, campione italiano nei 67 kg e giovane talento del pugilato umbro. La manifestazione, organizzata dalla Perugia Fight Boxing School, in collaborazione con la Fabriano Boxe, rappresenta un evento di grande rilievo per il pugilato regionale e interregionale e regala al territorio un momento di sport, aggregazione e valorizzazione dei giovani atleti che ogni giorno lavorano con dedizione nelle palestre del Centro Italia. A chiudere la manifestazione sarà proprio il match di esordio tra i professionisti di Amanaa, atleta da tempo riconosciuto come esempio positivo per le nuove generazioni grazie alla sua disciplina, ai suoi sacrifici e al continuo impegno nel promuovere valori di correttezza e legalità. Il Comune di Sigillo ha accolto con entusiasmo la proposta di ospitare l’evento «Siamo onorati di mettere a disposizione il nostro Palazzetto per una serata sportiva di questo livello», dichiara il Sindaco Giampiero Fugnanesi. «La presenza di atleti provenienti da tre regioni e il debutto di un giovane campione come Amanaa rappresentano un’occasione importante per tutta la comunità. Lo sport è un veicolo straordinario di crescita e siamo felici che Sigillo possa esserne protagonista». A portare il saluto dell’amministrazione anche il consigliere comunale Alessandro Anemone, che sottolinea il valore dell’iniziativa per i più giovani: «Accogliere un atleta come Nourdinne è motivo di grande orgoglio. La sua storia dimostra che impegno e passione possono davvero aprire strade importanti. Siamo certi che la serata sarà un momento di festa per gli appassionati e un incoraggiamento per tanti ragazzi che stanno costruendo il proprio percorso sportivo». Sulla stessa linea l’Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili, che evidenzia il significato sociale e culturale della serata: «Eventi come questo non sono soltanto appuntamenti sportivi, ma vere occasioni educative. La presenza di giovani atleti e di un esempio come Nourdinne permette di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come impegno, rispetto e determinazione. Siamo felici che Sigillo possa offrire un palcoscenico a storie così positive e ispiranti». La manifestazione di domenica si annuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tifosi, famiglie e amanti del pugilato, con un programma ricco e un’atmosfera che unisce sport, comunità e valori condivisi.

Gubbio/Gualdo Tadino
28/11/2025 16:10
Redazione
28/11/2025 14:20 | Cultura
Giallo Natale: grande successo per la prima serata dedicata al Mostro di Firenze con Roberto Taddeo. Stasera a confronto i casi di Garlasco e Perugia con Valentina Magrin
Le vicende di Pietro Pacciani e dei compagni di merende incastrate con la misteriosa morte del medico perugino Francesco...
Leggi
28/11/2025 14:09 | Sport
Le Black Angels pronte per l’esame Conegliano
Il tempo per le riflessioni e le analisi è momentaneamente accantonato. Si torna in campo e per la Bartoccini MC Restaur...
Leggi
28/11/2025 13:48 | Politica
San Giustino: il Comune presenta il Bilancio 2026
Tre serate diffuse sul territorio per illustrare l’impostazione, le risorse, le priorità e i vincoli del bilancio comuna...
Leggi
28/11/2025 12:11 | Attualità
Passaggio della Fiamma Olimpica a Gubbio: tutte le modifiche alla circolazione
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, in programma a Gubbio per mercoledì 10 dicembre 2025, saranno adottate...
Leggi
28/11/2025 11:16 | Costume
Gubbio: al via domani sera la novena dell'Immacolata compatrona della città
Prenderà il via domani, sabato 29 novembre fino al 7 dicembre alla Chiesa di San Francesco a Gubbio, la Novena e la sole...
Leggi
28/11/2025 10:20 | Cronaca
Operazione antidroga della Polizia di Stato a Foligno
Mercoledì pomeriggio, all’esito di un articolato servizio di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato di...
Leggi
28/11/2025 09:49 | Sport
Calcio, Serie C: il Rimini vicino all'esclusione del Campionato. Il Gubbio potrebbe perdere dei punti
Un altro capitolo nero si aggiunge alla tormentata storia del Rimini Calcio. A meno di ventiquattr’ore dal fallimento, è...
Leggi
28/11/2025 09:23 | Attualità
Notte nazionale del Liceo … a marzo, ma anche a novembre e’ bella!
Entrato a far parte della Rete nazionale dei licei classici il Liceo folignate “Federico Frezzi – Beata Angela” si prese...
Leggi
27/11/2025 17:48 | Sport
Bartoccini Mc Restauri Perugia, parla il Presidente Antonio Bartoccini: “Non facciamo tragedie e pensiamo a noi stessi”
A due giorni dalla sfida clou della dodicesima giornata del girone d’andata di regular season, quella contro la capolist...
Leggi
27/11/2025 17:28 | Costume
Umbertide: presentato il ricco cartellone di eventi del Natale. Speciale Tg Plus alle ore 21 su TRG
Natale ad Umbertide è già iniziato con il vortice luminoso che ha reso ancor più magica la Rocca tra le due palazzine di...
Leggi
Utenti online:      409


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv