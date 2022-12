Gualdo Tadino: Festa di Santa Barbara organizzata dai Ferrovieri del Genio

Oggi 4 dicembre si è svolta a Gualdo Tadino la Festa di Santa Barbara (patrona dell’Arma del Genio, dei minatori, dei vigili del fuoco della Marina militare, degli artiglieri e di tanti altri). Tale evento organizzato dalla Associazione Ferrovieri del Genio con in testa il Presidente Nazionale ANFG Fabio Ceccato, il Vicepresidente ANFG Nazionale Mariano Pirani, i collaboratori locali Marini Giuseppe ( detto il poeta ferroviere romantico ) e Giombini Luigi ( detto il fotografo ferroviere artistico) di Gualdo Tadino e trecento radunisti dei ferrovieri del genio. Si tratta di una novità assoluta in quanto sarà la prima volta che i ferrovieri del Genio festeggiano la Patrona lontano dalla loro bella sede nazionale in Veneto a Preganziol in provincia di Treviso. L’importante Evento è stato preceduto dalla bella dichiarazione di affetto e stima fatta dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti : “Siamo pronti ad accogliere i centinai di ferrovieri del genio, tutto questo non potrà che essere un grande onore per tutta la comunità locale;

Il Programma prevedeva :

- l’Alzabandiera nella piazza martiri della libertà con tutti i radunisti ANFG;

- la benedizione corona ;

- il corteo tra le vie cittadine Gino allo storico monumento ai caduti con deposizione della corona ;

- la messa in cattedrale in onore di Santa Barbara celebrata da sua Eminenza Cardinale Gualtuero Bassetti già’ Presidente CEI.

