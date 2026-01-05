Gualdo Tadino invasa dalla magia del “Comics and Games”: grande successo per la prima edizione

Il centro storico di Gualdo Tadino si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Gualdo Tadino Comics and Games. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino, ha riscosso un successo che è andato ben oltre le aspettative, registrando oltre 300 iscritti che hanno animato con entusiasmo la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” e le principali vie della città. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il valore di un progetto capace di unire generazioni diverse sotto il segno della creatività, del gioco sano e della partecipazione attiva. Il cuore pulsante dell’evento è stata la Biblioteca Comunale, dove la narrazione per immagini ha preso vita grazie al FumettoLab curato dalla Compagnia di Re Artù, un laboratorio che ha permesso a bambini e ragazzi di avvicinarsi alle tecniche di inchiostrazione e alla creazione di tavole originali. Accanto all’attività laboratoriale, grande interesse ha suscitato lo spazio espositivo dedicato ai lavori di fumetto e illustrazione realizzati dagli studenti dell’Istituto Casimiri, indirizzo Grafica e Comunicazione, a testimonianza della vivacità artistica e creativa del territorio. Ricchissima anche l’offerta ludica: lo spazio di Alkimia Gubbio ha coinvolto il pubblico con giochi di ruolo e giochi da tavolo, mentre l’area curata dai Day Dreamers Ludica Piegaro ha affascinato visitatori di tutte le età con wargaming e modellismo. Un forte richiamo all’identità locale è arrivato da Palium – La Sfida, il gioco da tavola ufficiale dei Giochi de le Porte, che nella mattinata del 2 gennaio ha visto confrontarsi appassionati di ogni età. L’evento ha poi coinvolto l’intero tessuto urbano grazie alle Cacce al Tesoro tematiche, che hanno guidato i partecipanti – molti dei quali in suggestivi costumi cosplay – alla scoperta di Gualdo Tadino attraverso enigmi e percorsi ispirati ai grandi universi della cultura pop: dai supereroi Marvel a Sailor Moon, dal mondo di Harry Potter fino, nella giornata del 3 gennaio, all’incanto Disney, all’epica di Star Wars e alla caccia ai Pokémon. A completare l’offerta culturale, lo stand informativo di PG Comix e lo spazio della Mondadori Gualdo Tadino, punto di riferimento per appassionati, lettori e collezionisti di manga, libri e gadget. L’Assessore comunale delegato a Cultura e Welfare, Gabriele Bazzucchi, ha voluto rivolgere un ringraziamento corale a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: “Desidero ringraziare sentitamente tutte le associazioni aderenti che con passione e competenza hanno reso possibile questa edizione zero, la direttrice e tutto il personale della Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri per la grande disponibilità e collaborazione dimostrata, e tutti i partecipanti – gualdesi e turisti – che hanno preso parte con entusiasmo alle iniziative proposte. Dai laboratori alle cacce al tesoro tematiche, passando per le numerose attività di gioco attivate sui tavoli presenti, questa manifestazione ha dimostrato come i nuovi linguaggi della cultura pop possano essere uno straordinario strumento di aggregazione, inclusione e valorizzazione del nostro territorio”. Con il Gualdo Tadino Comics and Games, la città conferma così la propria vocazione di comunità accogliente, dinamica e attenta ai nuovi linguaggi culturali, ponendo solide basi per le future edizioni dell’evento. “Il successo della prima edizione del Gualdo Tadino Comics and Games dimostra quanto la nostra città sappia accogliere e valorizzare iniziative innovative capaci di parlare ai giovani senza escludere nessuno. Vedere il centro storico animato da famiglie, ragazzi e visitatori, uniti dalla passione per il gioco, il fumetto e la creatività, è il segno di una comunità viva e partecipata. Questa manifestazione rappresenta un esempio concreto di come cultura, socialità e promozione del territorio possano camminare insieme, e costituisce un punto di partenza importante per continuare a investire in eventi di qualità”, ha concluso il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/01/2026 13:26

Redazione