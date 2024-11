Gualdo Tadino: numerose iniziative per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'ONU nel 1999. Questa giornata richiama l'attenzione sulla violenza fisica, psicologica, economica e sessuale che molte donne subiscono quotidianamente in tutto il mondo. È un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica, denunciare ogni forma di abuso e promuovere azioni concrete per prevenire e combattere la violenza di genere. Grande successo e partecipazione alle attività e alle iniziative proposte a Gualdo Tadino dalle associazioni, dalle istituzioni scolastiche, dalle attività commerciali e da tanti cittadini che hanno voluto promuovere azioni concrete per testimoniare l’importanza di questa giornata. “Un ringraziamento ai coordinatori del calendario di eventi la Gerbera Rossa, all’associazione FantasyArt e all’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”- scrive l’assessore alla Cultura, al Welfare, alle politiche giovanili e all’istruzione Gabriele Bazzucchi- per aver organizzato una settimana ricca di arte, musica, dibattiti, letture, esibizioni teatrali e tante altre attività per far riflettere la popolazione sulla cultura del rispetto e della non violenza. Tanta partecipazione di pubblico, dagli adulti ai bambini, nelle occasioni di riflessione, confronto e sensibilizzazione collettiva proposte in queste giornate, segno di una comunità attenta e disponibile ad ascoltare ed impegnarsi seriamente a tutela delle donne e di tutte le vittime di violenza. Come Amministrazione Comunale continueremo a sostenere progetti di educazione e prevenzione su questi importanti temi, ad iniziare dalla massima diffusione del numero 1522, un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 ore su 24, e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Allo stesso modo nel territorio regionale sono operativi centri antiviolenza, pronti ad aiutare ogni donna in difficoltà.”

Gubbio/Gualdo Tadino

26/11/2024 13:56

Redazione