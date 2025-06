Gubbio. Al via “TerraComunica". Eventi e forum in programma da oggi fino al prossimo 25 Giugno

Torna a Gubbio "Terracomunica – La Settimana della Sostenibilità Sociale", in programma da oggi, 14 giugno, al 25 giugno 2025. Un’intera settimana di eventi gratuiti tra talk, laboratori, incontri e testimonianze per riflettere insieme sul futuro della sostenibilità, non solo ambientale, ma soprattutto sociale cercando di trasformare il termine sostenibilità in responsabilità. Nel cuore dell’Umbria, ospiti d’eccezione si alterneranno per dare voce a visioni, esperienze e modelli innovativi. Tra loro, il professore ed economista Giulio Sapelli, l’economista Pietro Modiano, Padre Ubaldo Cortoni – esperto di spiritualità, psicologia e stili di vita sostenibili – e l’ingegnere Sara Baroni, esperta in rigenerazione urbana, antifragilità e business, consulente per organizzazioni, persone e luoghi che vogliono riscoprire la propria identità. Alberto Mattiello, esperto in innovazione tecnologica, il professore e ricercatore in sociologia del territorio Marco Pizzi, il professor Roshan Borsato, docente in economia dell’innovazione 4.0, sostenibilità e digital transformation, e il professore Giovanni Carlotti, ideatore del progetto “Rete, Relazioni ed Eccellenze Educative sul Territorio”. A questi si uniranno imprenditori, studenti, artisti e rappresentanti delle istituzioni, per costruire insieme una visione condivisa e concreta di futuro sostenibile, radicata nel territorio. Sede principale della manifestazione sarà il suggestivo Palazzo dei Consoli, affiancato da altri luoghi storici pubblici e privati della città. In parallelo, la settimana ospiterà anche importanti Business Forum organizzati da Richmond Italia, azienda leader nell’ambito degli incontri business-to-business, che ha scelto ancora una volta Gubbio per ospitare il Marketing Forum, il Sustainability Richmond Forum, il Procurement Forum e il Welfare & Wellbeing Richmond Forum, ospitati presso il Park Hotel ai Cappuccini e in altre strutture ricettive locali. La settimana sarà arricchita anche da appuntamenti culturali e momenti esperienziali ad ingresso gratuito e partecipazione libera. Oggi, alle ore 18, negli spazi espositivi della Taverna dei Capitani in via Baldassini, si inaugura la mostra d’arte “CONfini”, con opere di artisti provenienti da percorsi diversi, ma uniti dal confronto creativo sui temi dell’ambiente, dei confini e della responsabilità condivisa. Il festival è patrocinato da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Gubbio, Diocesi di Gubbio, Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, con il sostegno di Richmond Italia, numerosi partner privati e con il generoso impegno dei tanti volontari che da anni partecipano con passione alla vita sociale del territorio.

Gubbio/Gualdo Tadino

14/06/2025 12:38

Redazione