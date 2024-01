Gubbio: ChristmasLand, quinta edizione con affluenza record per l’iniziativa natalizia realizzata al MUAM

Il 7 gennaio si è chiusa la quinta edizione di ChristmasLand, la proposta natalizia ospitata all’interno delle sale del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni e facente parte del cartellone di eventi Gubbio è Natale. Un’altra edizione da record che ha fatto registrare in 26 giorni di apertura, tra il 25 novembre 2023 e il 7 gennaio 2024, un’affluenza record e in costante aumento rispetto anche all’edizione precedente. La proposta allestita nelle sale del MUAM ha riscontrato un notevole gradimento da parte dei visitatori che hanno apprezzato sia gli ambienti di palazzo Beni che l’integrazione fra la collezione permanente presente e le installazioni prettamente natalizie. Tutta la superficie espositiva, infatti, è stata utilizzata per l’allestimento il cui tema centrale è rimasto l’artigianato artistico e l’opera di narrazione del territorio che gli artigiani svolgono attraverso il proprio lavoro. Il racconto del territorio attraverso l’artigianato e le peculiarità di palazzo Beni sono state enfatizzate anche attraverso una favola, proiettata sulla parete del salone del secondo piano, in cui la protagonista, oltre a Babbo Natale e gli elfi, era una bambina in visita proprio al MUAM. I flussi sono stati costanti dall’apertura fino al giorno di chiusura con provenienze equamente ripartite fra Toscana, Roma ed il basso Lazio, Campania, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Non sono mancati, anche se in numero minore, turisti dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Veneto, dall’Abruzzo e dal Piemonte. Sono tornati anche i turisti stranieri, in particolare provenienti da Germania, Austria, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone e Filippine. Le provenienze sono in linea con quanto riscontrato nella precedente edizione e nelle edizioni prima dell’emergenza pandemica. Ringraziamo inoltre le numerose scuole che durante il periodo sono venute a trovarci; è bello guardare al Natale attraverso gli occhi pieni di stupore dei tanti bambini che abbiamo ospitato. Chiusa questa bella edizione siamo già al lavoro per costruire una nuova offerta per il Natale 2024/2025 ricca di novità e di sorprese. Nel corso del 2024, invece, il MUAM proporrà un calendario di mostre temporanee ospitate nella Temporary Exhibition.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/01/2024 17:43

Redazione