Gubbio: Claudio Chiappucci ospite principale de "La Favolosa" 2025

Sarà Claudio Chiappucci, che nel bel mezzo della sua carriera era stato ribattezzato “El Diablo”, l’ospite principale della terza edizione della ciclostorica “La Favolosa”, in programma a Gubbio domenica 29 giugno. Dopo Gianni Bugno nel 2024, gli organizzatori della Speed Motor Bike hanno realizzato un altro bel colpo, decidendo di portare nella città di Sant’Ubaldo il grande rivale di quel periodo dell’ex campione del mondo; entrambi lombardi, Bugno e Chiappucci hanno dato vita all’ultimo vero dualismo rimasto ancora in piedi del ciclismo italiano, componente fondamentale per il coinvolgimento degli appassionati di questa disciplina. Chiappucci, sempre in movimento anche a 62 anni, sarà al via de La Favolosa” con la sua bicicletta, ma nel pomeriggio del giorno precedente, sabato 28, incontrerà gli sportivi alle 18 nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, in piazza Grande. Nel corso della conferenza e alla presenza delle autorità istituzionali, verrà ripercorsa la sua prestigiosa carriera e si parlerà anche del ciclismo attuale con un Chiappucci che sarà a disposizione per le domande degli intervenuti e per foto ricordo e firme di autografi. Claudio Chiappucci, professionista dal 1985 al 1998, viene soprattutto ricordato per la grande generosità e combattività con la quale si era conquistato l’affetto di tutti, oltre che per le sue affermazioni: una Milano-Sanremo nel 1991, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France, una al Giro d’Italia e un secondo posto ai mondiali su strada del 1994. Due secondi e un terzo posto finale sia al Tour che al Giro, una maglia gialla indossata in Francia per otto tappe prima di lasciare lo scettro a Greg Lemond, ma tante altre maglie portate a casa nelle due grandi corse a tappe, fra quelle degli scalatori e quelle della classifica a punti. Relativamente alle imprese di un giorno, resta indelebile quella del 18 luglio 1992 al Tour: la vittoria nella Saint Gervais-Sestriere di 255 chilometri, dei quali 192 in fuga e 125 in solitudine. Di questo e di altro si parlerà il sabato con un altro campione che ha fatto la storia del ciclismo. Ma la Speed Motor Bike ha in serbo altre sorprese per “La Favolosa” 2025, che verranno comunicate più avanti.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/02/2025 09:27

Redazione