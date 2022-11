Gubbio - San Donato Tavarnelle 1-0, decide Mbakogu nella ripresa. Rossoblù sempre ad un punto dalla vetta

Gubbio/Gualdo Tadino

26/11/2022 19:51

Redazione

Serie C, girone B: nella 15esima giornata il Gubbio riesce a fare continuità al blitz di Lucca e grazie ad un guizzo di Mbakogu nella ripresa supera di misura il San Donato Tavarnelle restando sempre ad un punto dalla vetta occupata dalla Reggiana, sempre assieme alla Virtus Entella. Braglia, senza lo squalificato Corsinelli e gli infortunati Artistico e Tazzer, sceglie il 3-4-2-1, affidandosi a Bulevardi e Arena sulla trequarti alle spalle di Vazquez unica punta. Buzzegoli risponde con il 4-3-3, con Russo-Marzierli-Galligani tridente offensivo. La partita stenta a decollare, assestandosi su ritmi lenti e lo spettacolo ne risente. La prima occasione arriva al 29° ed è in favore degli ospiti: contropiede di Galligani che va in velocità, converge e serve dall’altro lato Russo che sterza su Bontà, mette in mezzo ma Portanova anticipa tutti e spara in corner. Ancora San Donato pericoloso al 38°, quando Rosaia perde un brutto pallone in uscita, Marzierli recupera e allarga verso Galligani che calcia col destro, Di Gennaro risponde presente e Bontà guadagna fallo sulla ribattuta, scacciando via il pericolo. Si fa vedere anche il Gubbio nel finale di tempo: al 42° azione manovrata dei rossoblù con Bulevardi che serve Rosaia, l’ex Cesena calcia di prima e impegna Cardelli che deve distendersi per togliere la palla dall’angolino e metterla in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ancora Bulevardi apre per Arena che crossa sul secondo palo dove stacca Bonini che, disturbato, non trova la porta. Finisce quindi sullo 0-0 un noioso primo tempo, con Braglia che sostituisce subito Spina per Semeraro e qualche minuto dopo fa entrare anche Mbakogu, Toscano e Vitale per Bulevardi, Bontà e Morelli. La squadra, pur non esprimendosi al massimo delle proprie qualità, riesce ad essere molto più pericolosa. Al 61° ci prova Signorini di testa su calcio di punizione di Arena, ma il pallone sfiora il palo. È il preludio al gol: al 68° corner di Arena, la difesa toscana allontana sui piedi di Semeraro che supera un avversario, sterza sul destro, crossa dolce al centro dove svetta Mbakogu che anticipa tutti e di testa batte Cardelli. Gubbio in vantaggio con il terzo gol in campionato del bomber italo-nigeriano ex Carpi. Il Gubbio prova a sfruttare l’inerzia: al 72° Vitale recupera palla in zona offensiva, Vazquez rifinisce per Arena che dal limite controlla e calcia, il tiro esce potente ma centrale e Cardelli blocca in due tempi. Un minuto dopo i rossoblù si complicano un po’ il finale di match: Vitale commette due falli in neanche un minuto e il signor Grasso di Ariano Irpino estrae per due volte il cartellino giallo. Il giovane classe 2001 viene espulso e il Gubbio gioca gli ultimi 13’ più recupero in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in più, però, il San Donato non riesce a rendersi pericoloso e la gara scivola via, con il finale che recita 1-0. I rossoblù ingranano la seconda vittoria consecutiva e sale a 29 punti, a -1 dalla capolista Reggiana e a pari punti, 29, con la Virtus Entella. Ora c’è la Vis Pesaro nel turno infrasettimanale, che si giocherà al “Benelli” di Pesaro martedì alle ore 21.