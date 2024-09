Gubbio: coppia di anziani pesarese a caccia di funghi si perde nella zona boschiva di Padule, ritrovati dopo ore in buone condizioni

Era venuti da Pesaro a Gubbio già dalla mattinata odierna per andare a cercare funghi nella folta area boschiva che costeggia la zona indistriale di Padule: così una coppia marchigiana, lui 90enne e lei sull'ottantina, si sono persi e non riuscivano a ritrovare il percorso d'uscita che li avrebbe ricondotti alla propria vettura, parcheggiata proprio dinanzi ai complessi industriali della frazione eugubina. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio e da li è iniziato un autentico dispiegamento d'interforze per ritrovare la coppia, con i Vigili del Fuoco del distaccamento eugubino couadiuvati da un elicottero che per diverso tempo ha esplorato dall'alto l'area. Quindi anche i carabinieri forestali si sono recati sul luogo e, nonostante la coppia avesse inviato la posizione via Whatapp, la localizzazione forniva indicazioni imprecise e per questo la ricerca si è protratta per qualche ora. Grazie anche all'aiuto di altre persone che erano a loro volta in cerca di funghi, la coppia è stata ritrovata nel tardo pomeriggio non molto distante dalla zona della discarica tra Padule Stazione e Ghigiano in buone condizioni, anche se infreddolita e bagnata complice il breve ma forte acquazzone che ha caratterizzato l'eugubino nelle prime ore pomeridiane. Consegnati alle cure del 118 accorso sul posto, i due sono poi rientrati nelle Marche con la propria automobile chiudendo così una disavventura a lieto fine

Gubbio/Gualdo Tadino

25/09/2024 18:23

Redazione