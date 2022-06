Gubbio: il Terzo Circolo Didattico “San Martino” con la scuola dell'Infanzia di Padule festeggia i 600 anni di Federico da Montefeltro

La festa di fine anno dei bambini della scuola dell’Infanzia di Padule, Terzo Circolo Didattico “San Martino”, non è stata soltanto la conclusione del progetto di plesso, ma un evento davvero speciale! Con danze e giochi rinascimentali hanno festeggiato i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro nato a Gubbio il 7 giugno 1422 nel castello di Petroia. I festeggiamenti sono iniziati il 6 giugno, quando le sezioni della scuola dell’Infanzia, si sono recate presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Mastro Giorgio-Nelli” per un inedito gemellaggio nel nome di Federico da Montefeltro. Le due scuole, quest’anno, hanno incentrato i loro progetti sulla figura del Duca, proprio in considerazione delle celebrazioni per i suoi 6oo anni. Gli studenti della scuola “Mastro Giorgio-Nelli” hanno presentato ai bambini un fumetto realizzato da loro sulla vita quotidiana di Federico da Montefeltro, in versione moderna ed ironica. I bambini, poi, si sono divertiti praticando giochi da tavolo realizzati dai ragazzi nel corso dell’anno ed hanno così sperimentato un altro modo di approcciarsi alla vita del Duca, che lo ha reso ancora più “vicino” a loro. Il 7 giugno, giorno del compleanno di Federico da Montefeltro, i bambini hanno festeggiato nell’ampio giardino della scuola dove è stata allestita una scenografia rappresentante il palazzo e un banchetto con l’immancabile torta a tre piani. Gli alunni, attraverso coreografie e giochi di ispirazione rinascimentale, hanno reso così omaggio al Duca. Con il progetto “Tra passato e presente…in viaggio con Federico da Montefeltro (...lì, Gubbio, è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra…)”, i bambini hanno conosciuto Federico in qualità di grande uomo di cultura, condottiero, cittadino di Gubbio, amante della sua terra, attento all’ambiente in cui viveva ed hanno potuto apprezzare la sua profonda passione per la scienza, la matematica e le arti in genere. Il percorso è iniziato a novembre con una rappresentazione teatrale che ha visto come protagonista Federico da Montefeltro condottiero, interpretato dall'attore Giuliano Traversini, ricordato con affetto durante la festa. Il progetto è proseguito poi, seguendo le fasi della vita di Federico che ha accompagnato i bambini alla scoperta della società rinascimentale tra arti e mestieri. Gli alunni, grazie all’intervento a scuola di esperti, hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino alcune “maestrie” e di sperimentarle in attività laboratoriali (ceramica, calligrafia medievale,intarsio…). I bambini, durante questo anno quindi, hanno avuto la possibilità di scoprire l’importanza di una figura eccezionale come quella di Federico da Montefeltro.

Gubbio/Gualdo Tadino

08/06/2022 09:02

Redazione