Gubbio pronto all'esame Fermana. Braglia: "Peggior avversario che potevamo incontrare. Mercato? Meno muoviamo e meglio è". All'interno il link con il servizio

Serie C, girone B: in campo domani alle 20.45 al "Recchioni" il Gubbio che cerca punti sul terreno della Fermana ultima in graduatoria. Braglia dovrebbe optare ancora per il 4-3-1-2 con Vettorel in porta, Corsinelli, Signorini, Tozzuolo e Mercadante a comporre la linea difensiva, uno tra Brambilla o Casolari in regia, Mercati e Bulevardi mezzali, Chierico sulla trequarti a supporto di Di Massimo e Udoh, favoriti rispettivamente su Spina e Bernardotto. La Fermana di mister Protti, che ha una trattativa ben avviata per riportare nelle Marche l'ex capitano rossoblu' Malaccari, dovrebbe predisporsi con il 4-3-3 con Marcandella e Semprini a supporto di Tilli in attacco

"Al di la della classifica la Fermana sta facendo bene ed è una squadra in piena evoluzione, sia di organico che dal punto di vista tecnico-tattico - dichiara Braglia alla vigilia - e sono giorni che dico ai ragazzi che è l'avversario peggiore che possiamo incrociare in questo momento della stagione. Dipende tutto dall'atteggiamento, dall nsotra testa ricordando che la nostra prerogativa principe rimane l'intensità: se viene a meno, siamo abbordabili per tutti. Ora la rosa è competitiva e già un mese fa ho detto al gruppo che qui conta il 'noi' e non 'l'io', tanto che se qualcuno pensa a se stesso prima che alla squadra, con me sta fuori e non giocherà più. Mercato? Se partono due giocatori ne arriveranno altrettanti, questo è chiaro, perchè finito il mercato di Gennaio inizia il vero campionato della Serie C. Bulevardi? deve scegliere lui: se lui sta qui per me è un giocatore importnate, se poi ha altre aspettative deve parlare con la società per fare le dovute valutazioni. Per lui come per Portanova in ogni caso c'è un giudizio tecnico in caso di uscita: a parer mio, ad oggi, in ogni caso meno muoviamo sul mercato e meglio è per noi"

Le parole di Braglia alla vigilia di Fermana- Gubbio al link https://www.youtube.com/watch?v=_w0tY5pqyKY

Gubbio/Gualdo Tadino

20/01/2024 15:04

Redazione